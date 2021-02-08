Sıradışı TikTok trendleri! Güzellik uğruna kullanıcıların yaptığı akılalmaz uygulamalar

Akıllı telefonların her geçen gün popüler hale gelmesi ve koronavirüs pandemisi nedeniyle yapılan karantinayla birlikte sosyal medya kullanımı arttı. Özellikle Facebook, Instagram ve TikTok gibi uygulamaların Türkiye’de kullanıcı sayısı azımsanmayacak derecelere ulaştı. Bu noktada her gün yeni bir meydan okuma (challenge) ya da akımla karşılaşmamız kimseyi şaşırtmıyor. Türkiye’de de oldukça fazla kullanılan TikTok’ta her ne kadar eğlenceli trendler olsa da bazıları sağlığı tehdit ediyor. Gelin TikTok’tan ortaya çıkan akımlara birlikte göz atalım.
Dudakları tutkal ile cilde yapıştırıp olduğundan büyük göstermek TikTok’ta bir dönem oldukça kişi tarafından uygulanıyordu. Uzmanlar cilde yapıştırıcı sürmenin zararları konusunda uyarsa da kullanıcılar bu akımı uzun bir süre devam ettirdi. Tutkal ile yapılan büyütme işleminin sonrasında ise TikToker Jerry Mal çıtayı biraz daha arttırdı. Mal, dudaklarını dolgunlaştırdığını iddia ederek ereksiyon kremi sürdü. 3 milyondan fazla izlenen video viral haline geldi. Uzmanlar ise ereksiyon kremlerinin yutulması durumunda sağlığı tehdit eden sonuçlar doğuracağı konusunda kullanıcıları uyardı.
Dişleri tırnak törpüsüyle düzeltmeye çalışmak TikTok’un en ilginç akımlarından biri olarak sosyal medya tarihine geçti. Dişlerinin eşitsizlikleri ve sivri yapılarından bunalan kullanıcılar tuhaf bir yönteme başvurdu ve tırnak törpüsünü dişlerine uyguladı. Bu durum başka diş hekimleri olmak üzere pek çok kişiyi harekete geçirdi. Uzmanlar dişin tırnak gibi uzayan bir yapısı olmadığının ve yanlış uygulamaların diş kayıplarına dahi yol açabileceğinin altını çizdi.
Dişçilerin profesyonel ve zararsız bir şekilde gerçekleştirebilecekleri bu işlem TikToker’ların hedefi haline geldi. Güzellik sırlarını paylaşan kullanıcılar dişlerine taş yapıştırmak için takma tırnak ya da makyaj yapıştırıcılarını kullanmaya başladı. Tırnak yapıştırıcısı ve makyaj için kullanılan taşlarla bu işlemi evde denemek çok sakıncalıdır. Diş minesine kalıcı hasar verebilirsiniz.
Çil görüntüsü sempatik ve çekici bir havaya kavuşmak için yapılan hilelerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu görüntüyü makyajla değil de kalıcı olarak elde etmek için kına kullanması kötü sonuçlara yol açabiliyor. Alerji testi yapmadan bu tür malzemelerin kullanılmaması gerekiyor.
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