Sıradışı TikTok trendleri! Güzellik uğruna kullanıcıların yaptığı akılalmaz uygulamalar

Akıllı telefonların her geçen gün popüler hale gelmesi ve koronavirüs pandemisi nedeniyle yapılan karantinayla birlikte sosyal medya kullanımı arttı. Özellikle Facebook, Instagram ve TikTok gibi uygulamaların Türkiye’de kullanıcı sayısı azımsanmayacak derecelere ulaştı. Bu noktada her gün yeni bir meydan okuma (challenge) ya da akımla karşılaşmamız kimseyi şaşırtmıyor. Türkiye’de de oldukça fazla kullanılan TikTok’ta her ne kadar eğlenceli trendler olsa da bazıları sağlığı tehdit ediyor. Gelin TikTok’tan ortaya çıkan akımlara birlikte göz atalım.

DUDAK BÜYÜTME

Dudakları tutkal ile cilde yapıştırıp olduğundan büyük göstermek TikTok’ta bir dönem oldukça kişi tarafından uygulanıyordu. Uzmanlar cilde yapıştırıcı sürmenin zararları konusunda uyarsa da kullanıcılar bu akımı uzun bir süre devam ettirdi. Tutkal ile yapılan büyütme işleminin sonrasında ise TikToker Jerry Mal çıtayı biraz daha arttırdı. Mal, dudaklarını dolgunlaştırdığını iddia ederek ereksiyon kremi sürdü. 3 milyondan fazla izlenen video viral haline geldi. Uzmanlar ise ereksiyon kremlerinin yutulması durumunda sağlığı tehdit eden sonuçlar doğuracağı konusunda kullanıcıları uyardı.