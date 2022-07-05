Genç kadın ayı saldırısından böyle kurtuldu! İzlerken kalbiniz yerinden çıkacak gibi olacak

Ayı saldırılarına karşı ne yağmak gerektiğini en net şekilde özetleyen video görüntüsü, sosyal medyada gündem oldu. Ne zaman ve nerede çekildiği belli olmayan görüntülerde, doğada yürüyüş yapan 3 kadın arkadaş görülüyor.

YANLARINA GELEN AYIDAN BÖYLE KURTULDULAR

3 kadın, doğada yürüdükleri sırada yanlarına yaklaşan bir ayının olduğunu fark ediyor. Hiç paniğe kapılmayan kadınlar, kıpırdamadan oldukları yerde duruyor.

GENÇ KADINA YAKLAŞIP, KOKLAMAYA BAŞLADI...

Ayı da kadınlardan birine yaklaşıp koklamaya başlarken, kadınlar kıpırdamayınca bir süre sonra bölgeden uzaklaşıyor.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

İzleyenlerin bile adeta nefesini kesen görüntüler, sosyal medyada olay oldu. Genç kadınların uyguladığı taktik, izleyenler tarafından takdirle karşılandı.



