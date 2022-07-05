HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Genç kadın ayı saldırısından böyle kurtuldu! İzlerken kalbiniz yerinden çıkacak gibi olacak

Genç kadın ayı saldırısından böyle kurtuldu! İzlerken kalbiniz yerinden çıkacak gibi olacak

05.07.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yer alan bir görüntü, izleyenleri adeta şoke etti. Doğada yürüyüş yapan 3 genç kadın, bir anda ayıyla karşılaştı. Her an saldırı tehlikesine karşı çok akıllı davranan kadınlar oldukları yerde kıpırdamadan beklediler. Yanlarına yaklaşan ayı bir süre kadınları koklayıp yanlarında bekledikten sonra bölgeden ayrıldı. O anlar izleyenlerin adeta nefesine keserken, görüntüler paylaşım rekoru kırdı.

Ayı saldırılarına karşı ne yağmak gerektiğini en net şekilde özetleyen video görüntüsü, sosyal medyada gündem oldu. Ne zaman ve nerede çekildiği belli olmayan görüntülerde, doğada yürüyüş yapan 3 kadın arkadaş görülüyor.

YANLARINA GELEN AYIDAN BÖYLE KURTULDULAR

3 kadın, doğada yürüdükleri sırada yanlarına yaklaşan bir ayının olduğunu fark ediyor. Hiç paniğe kapılmayan kadınlar, kıpırdamadan oldukları yerde duruyor.

1

GENÇ KADINA YAKLAŞIP, KOKLAMAYA BAŞLADI...

4

Ayı da kadınlardan birine yaklaşıp koklamaya başlarken, kadınlar kıpırdamayınca bir süre sonra bölgeden uzaklaşıyor.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

İzleyenlerin bile adeta nefesini kesen görüntüler, sosyal medyada olay oldu. Genç kadınların uyguladığı taktik, izleyenler tarafından takdirle karşılandı.

3

2


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Belediye başkanına şok! İzmir'de yolsuzluk...Belediye başkanına şok! İzmir'de yolsuzluk...
Kuyumcukent'te aidat protestosu! Kuyumcukent'te aidat protestosu!
Kulüp başkanı suikaste uğramıştı! Nuriş'ten şok açıklamaKulüp başkanı suikaste uğramıştı! Nuriş'ten şok açıklama
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya kadın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin litre fiyatına zam geliyor!

Benzin litre fiyatına zam geliyor!

Memur zammı sonrası herkes o tabloyu merak ediyor!

Memur zammı sonrası herkes o tabloyu merak ediyor!

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Falyalı suikastında flaş detay! Annesinin hesabından gönderilmiş

Falyalı suikastında flaş detay! Annesinin hesabından gönderilmiş

Şehidin vasiyeti herkesi duygulandırdı

Şehidin vasiyeti herkesi duygulandırdı

Bunca yıldır çok yanlış yapmışız: Sedef, egzama, saç dökülmesi...

Bunca yıldır çok yanlış yapmışız: Sedef, egzama, saç dökülmesi...

İlginizi Çekebilir

Umursanmayınca sorun çıkarabilir! Hatta ölümcül bile olabilir!

Umursanmayınca sorun çıkarabilir! Hatta ölümcül bile olabilir!

Ölüm döşeğindeki babasına şırıngayla alkol verdi

Ölüm döşeğindeki babasına şırıngayla alkol verdi

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Patatesle neler yapabileceğinizi bilmiyorsunuz: Sıra dışı yöntem

Patatesle neler yapabileceğinizi bilmiyorsunuz: Sıra dışı yöntem

Kurban Bayramı öncesi önemli uyarı: Rigor Mortis’e dikkat!

Kurban Bayramı öncesi önemli uyarı: Rigor Mortis’e dikkat!

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.