Genç çifti dövenler serbest kalmıştı! Tekrar gözaltına alındılar

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 20 Ocak günü meydana gelen olayda erkek arkadaşı Berati G. ile bir alışveriş merkezine giden Burcu A.'ya 6 kişilik bir grup laf atınca tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar sakinleştirilirken, Berati G. ile Burcu A. daha sonra çay içmek için bir kafeteryaya gitti. Kafeteryadan çıkan çift, kendilerini bekleyen 6 kişinin saldırısına uğradı. Grup, Berati G.'yi tekme tokat döverken, Burcu A. ise erkek arkadaşını saldırganların elinden kurtarmaya çalıştı. Yere düşen erkek arkadaşının üzerine kapanan Burcu A. da vücuduna aldığı tekmelerle yaralandı. Çevredekilerin araya girmesiyle kurtarılan çift, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarından tespit ettikleri 6 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler alınan ifadelerini ardından serbest bırakıldı.

TEKRAR GÖZALTINA ALINDILAR

Olayla ilgili güvenlik kameralarının basına yansımasının ardından harekete geçen Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bazı basın yayın organlarında 'Genç Kadını Taciz Edip, Erkek Arkadaşını Darp Eden Grup Serbest Bırakıldı' başlığıyla haberleştirilen olayla ilgili yazılı açıklama yapan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: