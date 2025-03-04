Genç kızı cayır cayır yaktı! Sadece 10 dakika tutabildi... "Hiç böyle yanıklar görmedim. Yumurta büyüklüğündeydi"

Avusturalya'nın Wangaratta kasabasından 16 yaşındaki Shanae Fox, geçtiğimiz Cuma akşamı, karın ağrısını hafifletmek için sıcak su torbasını doldurup yatmaya hazırlandı. Ancak, yatmak için gittikten yaklaşık 20 dakika sonra korkunç olay meydana geldi.

DİKİŞLER PATLAYINCA ACIYLA ŞOKA GİRDİ

Shanae odasından 'titreyerek ve şok içinde' çıktı. Ailenin yağtığı açıklamaya göre, sıcak su torbasının dikişleri patlamış ve kaynar su Shanae'nin karın bölgesini yakmış.

SADECE 10 DK DAYANMIŞ

Shanae'nin babası Poul yaptığı açıklamada, sıcak su torbasını karnında sadece 10 dk tuttuktan sonra dikişlerin açıldığını dile getirdi. Yaralarının ne kadar ciddi olduğunu fark ettikten sonra Shanae ve ailesi hastaneye gitti. Shanae, sabaha karşı 2 civarında hava ambulansı ile Melbourne'deki The Alfred hastanesine kaldırıldı.

"YUMURTA BÜYÜKLÜĞÜNDE VE İÇİNDE SIVI DOLU"

Shanae orada deri nakli oldu. Vücudundaki yanıklardan dolayı hareket edemeyen genç kız, bir kaç gün boyunca yürüyemedi. Baba Poul, "Hiç böyle yanıklar görmedim. Yumurta büyüklüğünde ve içinde sıvı dolu kabarcıklardı" diyerek kızının durumunun ne kadar kötü olduğunu dile getirdi.