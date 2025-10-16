Genç kızı öldürmüştü! İdam edilen mahkumun istediği yemek ve son sözleri ortaya çıktı!

20 yaşındaki bir üniversite öğrencisini kaçırıp tecavüz edip öldürmekten hüküm giyen Mississippi'li 59 yaşındaki Charles Crawford idam edilmeden önce son sözleri ve yediği yemeği ortaya çıktı.

BU YEMEKLERİ İSTEDİ

30 yıldır cezaevinde olan Crawford, planlanan infazından önce çift peynirli burger, patates kızartması, şeftalili turta ve çikolatalı dondurma istedi.

Öğrenci Kirsty Ray'in öldürülmesi suçundan idam edilecek olan katilin son sözleri de "Ailem, sizi seviyorum. Huzur içindeyim. Allah'ın huzuruna kavuştum... Cennette olacağım." oldu. Ayrıca kurbanının aile üyelerine de hitap ederek şunları söyledi: "Kurbanın ailesine, gerçek kapanmaya ve gerçek huzura, Tanrı olmadan buna ulaşamazsınız." Son sözleri "Bana bu huzuru verdiğin için teşekkür ederim Tanrım" oldu. Yerel saatle 15 Ekim günü 18.15'te hayatını kaybetti.