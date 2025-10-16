Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Genç kızı öldürmüştü! İdam edilen mahkumun istediği yemek ve son sözleri ortaya çıktı!

1993'te Kristy Ray'i Mississippi'nin kuzeyindeki Tippah County'de bulunan ailesinin evinden kaçırıp öldüren 59 yaşındaki Charles Crawford idam edildi. Mahkumun ölmeden önce istediği yemek ve son sözleri ortaya çıktı.

Genç kızı öldürmüştü! İdam edilen mahkumun istediği yemek ve son sözleri ortaya çıktı!

20 yaşındaki bir üniversite öğrencisini kaçırıp tecavüz edip öldürmekten hüküm giyen Mississippi'li 59 yaşındaki Charles Crawford idam edilmeden önce son sözleri ve yediği yemeği ortaya çıktı.

Genç kızı öldürmüştü! İdam edilen mahkumun istediği yemek ve son sözleri ortaya çıktı! 1

BU YEMEKLERİ İSTEDİ

30 yıldır cezaevinde olan Crawford, planlanan infazından önce çift peynirli burger, patates kızartması, şeftalili turta ve çikolatalı dondurma istedi.

Genç kızı öldürmüştü! İdam edilen mahkumun istediği yemek ve son sözleri ortaya çıktı! 2

Öğrenci Kirsty Ray'in öldürülmesi suçundan idam edilecek olan katilin son sözleri de "Ailem, sizi seviyorum. Huzur içindeyim. Allah'ın huzuruna kavuştum... Cennette olacağım." oldu. Ayrıca kurbanının aile üyelerine de hitap ederek şunları söyledi: "Kurbanın ailesine, gerçek kapanmaya ve gerçek huzura, Tanrı olmadan buna ulaşamazsınız." Son sözleri "Bana bu huzuru verdiğin için teşekkür ederim Tanrım" oldu. Yerel saatle 15 Ekim günü 18.15'te hayatını kaybetti.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünya her yıl 57 sıcak günden kurtulabilirDünya her yıl 57 sıcak günden kurtulabilir
Endonezya'da 6.5 büyüklüğünde depremEndonezya'da 6.5 büyüklüğünde deprem

Anahtar Kelimeler:
idam cezası idam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.