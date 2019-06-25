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Gençlerbirliği Pierre-Yves Polomat’ı transfer etti

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ  | 25.06.2019 16:41 | Son Güncelleme

Gençlerbirliği, Gineli futbolcu Sadio Diallo’nun transferinin ardından ikinci transferini gerçekleştirdi. Fransa’nın St. Ettiene takımında forma giyen Fransız oyuncu Polomat bugün İlhan Cavcav Tesisleri'ni gezdikten sonra yapılan görüşmenin ardından 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Gençlerbirliği Pierre-Yves Polomat’ı transfer etti

Marseille altyapısında futbola başlayan 1993 doğumlu sol bek oyuncusu Polomat, Fransa Ligue 1 ve Ligue 2 takımlarında forma giydi. (DHA)

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