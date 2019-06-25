Gençlerbirliği Pierre-Yves Polomat’ı transfer etti

Marseille altyapısında futbola başlayan 1993 doğumlu sol bek oyuncusu Polomat, Fransa Ligue 1 ve Ligue 2 takımlarında forma giydi. (DHA)
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