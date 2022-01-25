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Gençleri sanatla buluşturuyorlar

25.01.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlerin sanata daha kolay erişebilmesine katkı sağlamayı amaçlayan Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle, İKSV’nin 2022’deki tüm etkinliklerinde öğrenci biletleri 10 TL’den satışa sunulacak. 80. yılını kutlayan Topluluğun 25.000 bilet desteği sayesinde gençler, İstanbul’un önemli sanat festivallerinde unutamayacakları deneyimler yaşayacak.

Gençleri sanatla buluşturuyorlar

Türkiye’de kültür-sanat alanında önemli yatırımları olan Eczacıbaşı Topluluğu, gençlerin hayata katılımına ve sanatla buluşmasına yönelik geliştirdiği yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Topluluk desteği ile 2022’de 50. yılını kutlayan İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) tüm etkinliklerinde geçerli olmak üzere öğrenci biletleri 10 TL’den satışa sunulacak.

Yarınları şekillendirecek gençlerin hayatında sanatın varlığına büyük önem veren Eczacıbaşı Topluluğu, bu desteği ile kurucu sponsoru olduğu İKSV’nin bu yıl düzenleyeceği 50. yıl özel etkinliklerinde, İstanbul Film Festivali, İstanbul Müzik Festivali, İstanbul Caz Festivali, İstanbul Tiyatro Festivali, Filmekimi, Gezgin Salon ve ve Salon İKSV’de öğrencilerin unutamayacakları deneyimler yaşamalarına vesile olacak.

"GENÇLERİN HAYATA KATILIMINI ÖNEMSİYORUZ"

Gençlerin sesine kulak vererek böyle bir projeyi hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını belirten Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, “Kültür-sanatın insanların hayatındaki dönüştürücü gücünden hareketle, öğrenciler için 75. yılımızda Kültür Sanat Kart projemizi başlatmıştık. Gençlerimizi dinlemeye devam ediyor ve 80. yılımızda bu projeyi daha da büyüterek Eczacıbaşı Genç Bilet Projemizi başlatıyoruz. Eczacıbaşı’nda gençlerin yeri hep ayrı olmaya devam edecek” dedi. Yapılan araştırmaların, Türkiye’de gençlerin umutsuzluğunu ve hayata karışmakta yaşadıkları sıkıntıları ortaya koyduğunu belirten Eczacıbaşı, “Topluluk olarak gençlerin neler yaşadığını anlamaya çalışıyor ve onları dinliyoruz. Gençlerin kültür-sanat etkinliklerine daha kolay erişebilmesiyle bir sanat dalının onların hayatında yeni bir pencere açmasını, ilham vermesini diliyoruz. Bu nedenle İKSV’nin tüm etkinliklerinde 2022 boyunca öğrenci biletlerinin 10 TL olması için destek verdik. İnanıyoruz ki sanat ile gençlerimizin hayal dünyalarında yeni olasılıklar ve idealler belirecek, başarmaya olan inançları artacak,” diye konuştu.

İKSV’nin yıl boyunca düzenleyeceği festivallerde yer alan tüm öğrenci biletleri Eczacıbaşı Topluluğu desteği ile 10 TL’den satılacak. Yaklaşık 20.000 öğrenci biletine ek olarak festivallerde son dakika biletleri de bu yıl ilk defa öğrenciler için 10 TL’den satışa sunulacak. Böylece toplamda 25.000 biletle gençler, İstanbul’un en önemli sanat festivallerine katılabilecek.


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