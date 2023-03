Gençlerin barışın temsilcisi olması için "Yurtta Sulh, Dünyada Sulh" Projesi İstanbul'da başladı

AB Erasmus+ Programı kapsamında finanse edilen “Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme” başlıklı bir KA1 projesi olan "Peace at Home, Peace in the World" projesi, European Integration Group (EiG) koordinasyonuyla, Lübnan'dan "Development for People and Nature Association" (DPNA), Ürdün'den "Generations for Peace" (GFP) ve Litvanya'dan "Active Youth Association" (AY) organizasyonlarıyla birlikte 1 Aralık 2022 ile 29 Şubat 2024 tarihleri arasında en az bir yıl süreyle uygulanacak.

PROJENİN AMACI VE KONUSU

Gençlerin "Kendilerini savaşın nesneleri ve özneleri olmaktan çıkarıp, barışın aracıları haline getirmelerine" yardımcı olmayı hedefleyen proje, mülteci krizi ve bu krizden etkilenen ülkelerle ilgili derin endişelerini dile getirerek; diyalog, şeffaflık ve farklı çatışma koşullarında insani yardıma odaklanma ihtiyacını ele almak istiyor. Ayrıca bu konuyu ele alırken, genç liderlere yeni yaklaşımlar, sağlam çalışma stratejileri ve kapsayıcı yöntemler getirmeyi amaçlıyor.

PROJE İSTANBUL'DA BAŞLADI

Projenin tüm ortakları İstanbul'da düzenlenen başlangıç toplantısı için bir araya geldi ve "Yurtta Barış, Dünyada Barış" projesi için ilk adımlar atıldı. Projenin Türkiye ortağı ve koordinatörü olan Avrupa Entegrasyon Derneği’nin (EIG) kurucusu, Denetim Kurulu Başkanı ve Direktörü Turgut Kaan Akkoca, bu projenin Türkiye'ye yakın olan, çatışma ve krizlerin etkileri ile uğraşan diğer ülkelerdeki gençlerin sorunlarını anlama konusunda büyük bir öğrenme fırsatı olduğundan bahsederken, projenin Lübnanlı ortağı olan Mohammad El Afifi, Lübnan İnsan ve Doğayı Geliştirme Derneği'nin, gençlerin çatışma çözme yeteneklerini desteklemek için geliştirilen yeni yaklaşımlarla halihazırda bilinen yaklaşımları kullanmaktan ve birleştirmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Ürdün ortağı Generations for Peace kuruluşundan Husam Nino ise bu projenin yeni ortaklarla başlatılmasıyla, mültecilerin bulunduğu topluluklarda daha fazla sosyal uyuma odaklanmanın da mümkün olacağını söylerken, projenin Litvanya ortağı Aktif Gençlik Derneği'nden Viktorija Šikšnytė, Avrupa'daki Ukraynalı mülteci dalgasından bu yana Litvanya'da bu konular hakkında daha fazla bilgi sahibi olduklarını ve gençlerin barış ve entegrasyon süreçlerini anlamalarına ve bunlarla başa çıkmalarına yardımcı olmak istediklerini açıkladı.

“Peace at Home, Peace in the World” projesi uygulanması sırasında kuruluşlar tarafından katılımcılara barış yapma araçları ve çatışma çözümü becerileri kazandırmayı hedeflerken, proje sonrasında ise mültecilerin ev sahibi topluluklar arasındaki yaşam koşullarının iyileştirilmesine yardımcı olmayı amaç ediniyor.

1 Aralık 2022 ile 29 Şubat 2024 tarihleri arasında en az bir yıl süreyle uygulanacak

olan “Peace at Home, Peace in the World” projesi,

Başlangıç toplantısı

Lübnan'da Eğitim

Ürdün'de Eğitim

Çalışma Ziyareti + Ortak Toplantısı (Litvanya)

Çevrimiçi Web Seminerleri

Her ülkede birden fazla Yerel Atölye Çalışması

Çevrimiçi Sergi

İstanbul'da Son Toplantı olmak üzere ilgili tüm ülkeler arasında çok sayıda yerinde, çevrimiçi iş birliği ve hareketliliği içermekte.