Gençliğim Eyvah 8. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Çavi ve Zola'nın sünnet korkusu! Gençliğim Eyvah yeni bölümde neler olacak?

Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen ve Günay Karacaoğlu'nun başrollerde oynadığı Gençliğim Eyvah dizisi 3 Ağustos Pazartesi akşamı 8. bölümüyle ekrana gelecek.

GENÇLİĞİM EYVAH YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kaçak gelin Çağla'dan kurtulduğunu düşünen Ahmet, Çağla'nın dükkanda işe başladığını görünce hayatının şokunu yaşar.



Çağla, Ahmet'in başına bela olmaya devam ederken, Ahmet'ten ümidini kesen Azra, Zola ile yakınlaşır. Ancak Zola'nın başında daha büyük belalar vardır.

Arif ve Zekeriya'nın gerçek babaları olduğunu öğrenen Çavi ve Zola sünnet tehdidi ile karşı karşıya kalırlar.



GENÇLİĞİM EYVAH SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azra ile arasını bir türlü düzeltemeyen ve babası Arif'in aşağılamalarından bunalan Ahmet, kendi yoluna gitmeye karar verir. Taksici olarak çalışmaya başlayan ve yeni bir düzen kuran Ahmet'in başı, düğünden kaçan sosyetik gelin Çağla yüzünden belaya girer. Arif ve Zekeriya'nın dükkanlarına dönmesiyle rekabet ve kavga kaldığı yerden yeniden başlarken Zola ve Çavi'nin babalarını bulmak için yaptığı sürpriz hamle mahalleyi karıştırır.

GENÇLİĞİM EYVAH NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gençliğim Eyvah dizisinin çekimleri Beykoz Kundura Fabrikası'nda kurulan sette yapılıyor.



Pazartesi akşamları ekrana gelen absürd komedi dizisi Gençliğim Eyvah'da Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ekin Mert Daymaz, Elif Doğan, Burak Tozkoparan, Beyti Engin, Ulviye Karaca, Erdem Kaynarca, Bahar Süer ve Kemal Uçar'ın rol alıyor. Gençliğim Eyvah'ın yapımcılığını Süreç Film, yönetmenliğini ise Deniz Yılmaz üstleniyor.



