Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Bursa'da partililerle buluştu:

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "AK Parti gençleriyle, kadınlarıyla sadece Türkiye'nin değil, bu coğrafyanın değil, insanlığın umudu olan bir hareketin adı." dedi.

Kasapoğlu, AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "2021-2022 Değerlendirme, 2023 Planlama Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sıradan bir ülke olmadığını belirterek, Türkiye'nin bugüne kadar karşılaştığı engellerin, yaşadığı tecrübelerin bugünlere ve yarınlara ışık tuttuğunu vurguladı.

AK Parti'nin sıradan bir partinin ve hareketin adı olmadığının altını çizen Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"AK Parti gençleriyle, kadınlarıyla sadece Türkiye'nin değil, bu coğrafyanın değil, insanlığın umudu olan bir hareketin adı. Sayın Cumhurbaşkanımızın her zamanki onurlu ve dik duruşuyla, dünyanın 5'ten büyük olduğunu ifade eden mesajıyla, icraatıyla AK Parti tüm insanlığa umut olan, tüm insanlık için heyecan kaynağı olan bir hareketin adı. Bizlerin gerçekleştirdiklerini diğerleri hayal bile edemiyorlar. O yüzden bizler hep birlikte bir yandan hayallerimizi gerçekleştirirken, diğer yandan da daha büyük hayalleri birlikte gerçekleştireceğiz. Hep birlikte o hayallerin peşinden bu millet için, bu ümmet için, insanlık için birlikte koşacağız. Daha çok çalışacağız. Daha çok gayret edeceğiz. Daha büyük özveriler gerçekleştireceğiz. AK Parti aynı zamanda bir özverinin adıdır. Fedakarlığın adıdır. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, büyük bir özveriyi, özveri tablosunu ortaya koyan bir takım çalışmasının adıdır."

- "750 bin yatak kapasitesine ulaştık"

Bakan Kasapoğlu, AK Parti'nin Türkiye'de gençlerin önünü açan ve gençleri icraatlarıyla önceleyen bir hareketin adı olduğunun altını çizdi.

AK Parti'nin bir gençlik hareketi olduğunu dile getiren Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız tüm itirazlara rağmen birilerinin gençleri hakir görmesine, küçük görmesine hiçbir şekilde aldırış etmedi. Seçme ve seçilme yaşının 18 olduğu bir döneme geçtik. 30'lu yaşlardan 18 yaşına indirilen ve gençlerin bu anlamda siyasette, gençlerin bu anlamda devletin her kademesinde aktif şekilde görev aldığı bir dönemi yaşıyoruz. Gençler bizim en büyük umudumuz, gençler bizim en büyük hazinemiz, en büyük varlığımız ve yine gençleri her alanda destekleme adına da biliyorsunuz gençleri bu manada her türlü yatırımla, her çeşit projeyle destekleyen bir hizmet hareketinin adıdır AK Parti. Türkiye, dünyanın en büyük yurt altyapısına sahip. 750 bin yatağımız var. 80 yılda yapılan yatak kapasitesinin hemen hemen tamamını yeniledik. 190 bin yatak vardı biz iktidara geldiğimizde ve onların hemen hemen tamamı ekonomik ve fiziksel ömrünü tamamlamıştı. Onları yıkıp yeniden inşa ettiğimiz gibi eklediğimiz yataklarla 750 bin yatak kapasitesine ulaştık."

- "Bugün vitesi büyütüyoruz"

Bakan Kasapoğlu, 2023 ve 2071 hedefleri için gençlere güvendiklerini ve beraber yürüdüklerini söyledi.

AK Parti kadroları ve Cumhur İttifakı ile 2023'ü güçlü bir şekilde taçlandıracaklarını belirten Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun güçlü duruşuyla hedeflerimizi birer birer gerçekleştirdiğimiz gibi inşallah önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımızla sizleri buluşturarak bu hasreti dindireceğiz. Bizler Bursa için Bursa'nın gençleri için bugüne kadar pek çok çalışmayı gerçekleştirdik. Bugün vitesi büyütüyoruz, bundan sonra daha büyük hizmetlerle, hem gençlik yatırımlarıyla hem spor faaliyetleriyle Bursa'nın gençlerini her türlü imkanla, güçlü bir imkanla buluşturmaya devam edeceğiz."

Programda AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk de birer konuşma yaptı.

AK Parti Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Osman Mesten, Atilla Ödünç, Emine Yavuz Gözgeç, Mustafa Esgin, Refik Özen ve Zafer Işık ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da programda yer aldı.