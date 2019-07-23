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General Mobile çalıntı yazılım kullanmak ile suçlanıyor

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TEKNOLOJİ  | 23.07.2019 10:13 | Son Güncelleme

Android Q Beta programında yer alan ve Google ile yaptığı işbirlikleri ile ülkemizi onurlandıran General Mobile, bugün büyük bir iddiayla çalkalandı.

General Mobile çalıntı yazılım kullanmak ile suçlanıyor

General Mobile cephesi geçtiğimiz haftalarda bazı modelleri için Android Q Beta güncellemesini indirime sunmuştu. Ancak bu Beta sürümünün çalıntı olduğu iddia edildi.

Android tutkunlarının yakından takip ettiği XDA sitesinde yazılım geliştiren biri, General Mobile’ın kullanmış olduğu Android Q Beta yazılımının kendine ait olduğunu iddia etti. Google’ın resmi olarak Android Q Beta programına dahil etmediği General Mobile’ın, bu yazılımı GM 9 Pro ve GM 8 cihazları için bir yazılımcıdan çaldığı iddia ediliyor.

gm

Yazılımcının geliştirmiş olduğu GSI’nin, düzeltilmiş bir kopyası olduğu söylenen Android Q Beta sürümü hakkında henüz General Mobile cephesinden bir açıklama gelmediğini belirtelim. Umarız General Mobile bu iddiaları kanıtları ile yalanlayarak kullanıcıları karşısında güven tazeler.

General Mobile’ın böylesinde büyük bir skandal ile gündeme gelmesi firmanın itibarı için pek iyi olmayacak gibi görünüyor. Bakalım ilerleyen günlerde bu konu hakkında nasıl bir savunma gelecek? XDA geliştiricisi eğer haklıysa ve kendine güveniyorsa bu konunun üzerine gidip firmaya dava açacak mı?

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Anahtar Kelimeler:
general mobile android q beta

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