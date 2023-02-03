Tok zıt anlamlısı nedir? Tok kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Yemek yeme ihtiyacı olmayan kişiler tok sözcüğü ile ifade edilir. Aç gözlü olmayan, tok gözlü ve azla yetinmesini bilen kişiler için tok deyimi sıklıkla kullanılır. Tok kelimesinin zıt anlamı da bu durumun tam karşıtı olarak yemek yeme ihtiyacı olan kişiler için kullanılır. Tok ve zıt anlamlısı bir arada ya da ayrı ayrı deyim ve atasözlerinde kullanılabilir. "Tok açın hâlinden ne anlar", "tok evin aç kedisi" gibi tok kelimesiyle kurulmuş çok bilinen deyim ve atasözleri vardır.

Tok kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Zıt anlamlı kelimeler, birbirinin karşıt anlamlarını ifade eden sözcüklere söylenir. bir kişinin yemek yeme ihtiyacının olmadığını ifade eden tok kelimesine karşılık yemek yeme ihtiyacı olması durumu aç kelimesi ile ifade edilir. Tok zıt anlamlısı olan kelime:

Aç

Günlük yaşamda yemek yeme ihtiyacı olmadığını ifade etmek için tok olduğunu söyleyen kişi, yemek yeme ihtiyacı olduğunu da aç kelimesi ile ifade eder.

Tokun zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Kelimelerin anlamlarını tam olarak kavrayabilmek için cümle içi kullanımlarını incelemek gerekir. Tokun zıt anlamlısı ile örnek cümleler içinde inceleme yaparak kelimelerin anlamlarını ve kullanım alanları çok daha iyi anlaşılabilir. Tok kelimesinin zıt anlamı olan kelimeyle ve tok kelimesiyle ilgili örnek cümleler: