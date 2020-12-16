George Clooney, James Bond rolü için Idris Elba’yı işaret etti

Bir sonraki James Bond kim olacak sorusu henüz yanıtını bulmamışken, spekülasyonlara George Clooney de katıldı. George Clooney’e göre, yeni James Bond, Idris Elba olmalı dedi.

No Time To Die filmiyle son kez Daniel Craig’in canlandırdığı 007 James Bond rolü için özellikle İngiltere’de sık sık anketler düzenlenmekte. Yeni James Bond için şimdiye kadar en sık adı geçen aktörler arasında Tom Hardy , James Norton ve Benedict Cumberbatch yer alıyor.

Bir programa katılan George Clooney, sunucunun James Bond rolü teklif edilirse kabul eder misin sorusuna: 'Her şeyden önce bu yıl 60 yaşında olacağım, bu yüzden Bond işi için biraz geç.' dedi.

Ocean's Eleven oyuncusu Idris Elba’nın Bond olması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti: 'Zarif biri, bence harika bir iş çıkarır. Kesinlikle, kesinlikle ama genel olarak, ben olmam gerektiğini düşünmüyorum. Böyle bir kahramana şimdiye kadar yaptığım en yakın şey Batman'di ve bunun nasıl sonuçlandığını gördük.'



