Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. George Clooney, James Bond rolü için Idris Elba’yı işaret etti

George Clooney, James Bond rolü için Idris Elba’yı işaret etti

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 16.12.2020 08:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
George Clooney, James Bond rolü için Idris Elba’yı işaret etti

George Clooney, yeni James Bond rolü yarışındaki favorisini açıkladı. Clooney, Daniel Craig’den sonra 007 olarak Idris Elba’yı görmek istediğini söyledi.

Bir sonraki James Bond kim olacak sorusu henüz yanıtını bulmamışken, spekülasyonlara George Clooney de katıldı. George Clooney’e göre, yeni James Bond, Idris Elba olmalı dedi.

No Time To Die filmiyle son kez Daniel Craig’in canlandırdığı 007 James Bond rolü için özellikle İngiltere’de sık sık anketler düzenlenmekte. Yeni James Bond için şimdiye kadar en sık adı geçen aktörler arasında Tom Hardy , James Norton ve Benedict Cumberbatch yer alıyor.

Sette küfürler havada uçtu! Tom Cruise ateş püskürdüSette küfürler havada uçtu! Tom Cruise ateş püskürdü

Bir programa katılan George Clooney, sunucunun James Bond rolü teklif edilirse kabul eder misin sorusuna: 'Her şeyden önce bu yıl 60 yaşında olacağım, bu yüzden Bond işi için biraz geç.' dedi.

Ocean's Eleven oyuncusu Idris Elba’nın Bond olması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti: 'Zarif biri, bence harika bir iş çıkarır. Kesinlikle, kesinlikle ama genel olarak, ben olmam gerektiğini düşünmüyorum. Böyle bir kahramana şimdiye kadar yaptığım en yakın şey Batman'di ve bunun nasıl sonuçlandığını gördük.'

Önce para israfı dedi, şimdi de felaket! George Clooney’nin Batman nefreti dinmiyorÖnce para israfı dedi, şimdi de felaket! George Clooney’nin Batman nefreti dinmiyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'O çocuk daha 7 yaşında' 'O çocuk daha 7 yaşında'
Piyanist filminde unutulmaz bir performansa imza atmıştı...Piyanist filminde unutulmaz bir performansa imza atmıştı...
Yerden yere vurulan filmi savunduYerden yere vurulan filmi savundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Tüyler ürperten gelenek! Ölüleri gömmüyor, evde tutuyorlar

Tüyler ürperten gelenek! Ölüleri gömmüyor, evde tutuyorlar

1 milyon dolar ödülü var! Koronavirüs onu da vurdu

1 milyon dolar ödülü var! Koronavirüs onu da vurdu

Görünce hayran kalacağınız 2021 dövme trendleri!

Görünce hayran kalacağınız 2021 dövme trendleri!

Piyanist filminde unutulmaz bir performansa imza atmıştı...

Piyanist filminde unutulmaz bir performansa imza atmıştı...

İlginizi Çekebilir

Gecekondudan çıkıp şöhreti yakalayan adam

Gecekondudan çıkıp şöhreti yakalayan adam

Sadece bu sahne 25 milyon dolara çekildi!

Sadece bu sahne 25 milyon dolara çekildi!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İlber Ortaylı’dan mutlu hayat için 14 öneri!

İlber Ortaylı’dan mutlu hayat için 14 öneri!

Dünyanın en tehlikeli şehirleri!

Dünyanın en tehlikeli şehirleri!

Bir dönemin popüler evlilik programlarının fenomenleri!

Bir dönemin popüler evlilik programlarının fenomenleri!

Diğer Haberler

Harry Potter kalesinde işe başlayacak 'stajyer sihirbazlar' aranıyor

Stajyer sihirbazlar aranıyor

Olay yaratan kararı yeniden gündeme geliyor! Muhammed Ali’nin vicdani ret kararı film oluyor

Muhammed Ali'nin olay yaratan kararı yeniden gündeme geliyor

Sette küfürler havada uçtu! Tom Cruise ateş püskürdü

Sette küfürler havada uçtu! Tom Cruise: 'S...r olup gidersin'

Piyanist filminde unutulmaz bir performansa imza atmıştı! Adrien Brody gizemli bir cinayetin peşinde

Piyanist filminde unutulmaz bir performansa imza atmıştı...

Ben Affleck, sihirbaz Houdini rolünü kaptı!

Ben Affleck, sihirbaz Houdini rolünü kaptı!

Christopher Nolan: 'Tom Hardy'nin yarattığı felaket tam olarak takdir edilmedi'

'Yarattığı felaket tam olarak takdir edilmedi'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.