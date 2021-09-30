George Clooney ve Brad Pitt yıllar sonra yeniden aynı filmde buluştu

Hollywood’un iki usta ismi George Clooney ve Brad Pitt, yeni filmleri için bir araya gelmeye hazırlanıyor. Yeni film için birden fazla stüdyo ve yayın kanalı arasında yaşanan ihale savaşının sonrasında merakla beklenen projenin Apple TV’de yer alacağı ifade edildi. İki ismin başrollerini paylaşacağı filmin yönetmen koltuğunda ise Spider-Man: No Way Home projesinin yönetmeni Jon Watts oturacak.

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George Clooney ve Brad Pitt, ilk kez birlikte 2001 yılında Ocean’s Eleven filminde rol almıştı. 2001 yılında dostluklarının temelini atan ikili daha sonrasında serinin devam filmi olan Ocean's Twelve (2004) ve Ocean's Thirteen (2007) ile Coen Kardeşler’in Burn After Reading (2008) filminde de birlikte oynamışlardı. Pitt, Clooney'nin ilk yönetmenlik tecrübesi olan Confessions of a Dangerous Mind (2002) filminde de kısa bir rol almıştı. İkili şimdi ise henüz ismi açıklanmayan Apple TV projesinde beraber sete çıkacak.

Çekim tarihi ve ismi henüz kesinleşmeyen filmin konusuna dair ilk ipuçları paylaşıldı. Hikaye, Clooney ve Pitt'in, ayrı ayrı işlerde çalışırken bir anda kendilerini aynı işte bulmaları neticesinde yollarının kesişmesine odaklanacak. Filmde Clooney ve Pitt’i tamirci rolünde göreceğiz.



