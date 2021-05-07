Gerard Butler ve Morgan Brown yemekte! Temizleyip öptü

Ünlü oyuncu Gerard Butler, sevgilisi Morgan Brown ve bir grup arkadaşıyla birlikte öğle yemeği için buluştu. Batı Hollywood'da bir restoranın dış mekanında toplanan grup, neşeli bir yemek yedi.

Sevgilisi Brown bir ara ünlü oyuncunun dişinde kalan yemek parçalarını temizledi. Yemeğin ardından Brown, sevgilisinin dişlerinde yemek artığı kaldığını fark etti.

Hemen uzanıp Butler'ın dişleri arasında kalanları temizledi. Sonra Butler sevgilisine gülerek karşılık verdi. Çift daha sonra arkadaşlarından ayrılıp otomobillerine doğru ilerlemeye başladı. Bu arada da araçlarına binmeden birbirlerini öpücüklere boğdular.

Son dönemde özellikle göbek bölgesinde fazla kiloların toplandığı dikkat çeken Gerard Butler ile sevgilisi Morgan Brown, ilişkilerini bir dargın bir barışık yıllardır sürdürüyor.



