GERÇEK KAHRAMAN (FREE GUY) FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI! Gerçek Kahraman filmi nerede çekildi? Ryan Reynolds'dan komedi şovu!

Gerçek Kahraman orijinal adıyla Free Guy filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. 2021 yılında aksiyon- komedi türünde gösterime giren film, izleyicilerden büyük bir ilgi gördü. Bu akşam ATV'de yayınlanacak olan filmin yönetmen koltuğunda Shawn Levy oturuyor. İşte Gerçek Kahraman orijinal adıyla Free Guy filmi konusu, oyuncuları ve 11 Ağustos ATV yayın akışı...

GERÇEK KAHRAMAN (FREE GUY) FİLMİ KONUSU

Gerçek Kahraman, açık dünya oyunu olan Free City'de bir arka plan karakteri olduğunu keşfeden bir banka memurunun sıradışı hikayesini konu ediyor. Guy, rutin bir hayat süren ve bir bankada memur olarak çalışan genç bir adamdır. Bir gün genç adam, Free City adında acımasız bir açık dünya oyununda arka plan karakteri olduğunu keşfeder. Bu keşif onun hayatının bambaşka bir hal almasına neden olur. Artık kendi hikayesinin kahramanı olmaya karar veren Guy, sınırları olmayan bu dünyada hayatta kalmak ve diğer karakterleri kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

GERÇEK KAHRAMAN (FREE GUY) FİLMİ OYUNCULARI

Ryan Reynolds

Jodie Comer

Joe Keery

Lil Rel Howery

Utkarsh Ambudkar

Taika Waititi

11 AĞUSTOS ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Kardeşim Benim 2

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Gerçek Kahraman

22:20 Shazam! 6

04:30 Bir Küçük Gün Işığı

