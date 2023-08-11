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GERÇEK KAHRAMAN (FREE GUY) FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI! Gerçek Kahraman filmi nerede çekildi? Ryan Reynolds'dan komedi şovu!

11.08.2023 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gerçek Karaman filmi konusu ve oyuncuları filmin ATV yayın akışı listesinde yer almasıyla merak edildi. Ryan Reynolds'ın başrolde olduğu orijinal adıyla Free Guy filmi, bu akşam saat 20.00'de ATV'de izleyiciyle buluşacak. Peki, Gerçek Kahraman filmi konusu nedir? Gerçek Kahraman oyuncuları kimler, film nerede çekildi? 11 Ağustos ATV yayın akışı...

Gerçek Kahraman orijinal adıyla Free Guy filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. 2021 yılında aksiyon- komedi türünde gösterime giren film, izleyicilerden büyük bir ilgi gördü. Bu akşam ATV'de yayınlanacak olan filmin yönetmen koltuğunda Shawn Levy oturuyor. İşte Gerçek Kahraman orijinal adıyla Free Guy filmi konusu, oyuncuları ve 11 Ağustos ATV yayın akışı...

GERÇEK KAHRAMAN (FREE GUY) FİLMİ KONUSU

Gerçek Kahraman, açık dünya oyunu olan Free City'de bir arka plan karakteri olduğunu keşfeden bir banka memurunun sıradışı hikayesini konu ediyor. Guy, rutin bir hayat süren ve bir bankada memur olarak çalışan genç bir adamdır. Bir gün genç adam, Free City adında acımasız bir açık dünya oyununda arka plan karakteri olduğunu keşfeder. Bu keşif onun hayatının bambaşka bir hal almasına neden olur. Artık kendi hikayesinin kahramanı olmaya karar veren Guy, sınırları olmayan bu dünyada hayatta kalmak ve diğer karakterleri kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

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GERÇEK KAHRAMAN (FREE GUY) FİLMİ OYUNCULARI

Ryan Reynolds

Jodie Comer

Joe Keery

Lil Rel Howery

Utkarsh Ambudkar

Taika Waititi

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11 AĞUSTOS ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Kardeşim Benim 2
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Gerçek Kahraman
22:20 Shazam! 6
04:30 Bir Küçük Gün Işığı

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