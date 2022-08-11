Gereksinim eş anlamlısı nedir? Gereksinimin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Halk arasındaki günlük kullanım dilinde en çok karşılaşılan kelimelerden biri de gereksinim kelimesidir. Eş anlamlısı olan ihtiyaç kelimesi de farklı amaçlarla cümle içinde kullanılır.

Bazen bir kişi ya da bir durum için gereksinim veya eş anlamlısı ihtiyaç sözcüklerinden biri tercih edilir. İsim türünde bir kelimedir. Öz Türkçe'dir.

Gereksinim kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu gereksinim sözcüğü için isim türünde tek bir tanıma yer verir. Bu tanım şu şekildedir: Eksikliği duyulan şey, ihtiyaç. Yiyecek, içecek, herhangi bir nesne, kişi veya durumdan bahsederken gereksinim sözcüğü kullanılabilmektedir.

Gereksinim kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

İhtiyaç kelimesi gereksinim eş anlamlısı olan bir kelimedir. Cümle içindeki ifade edilmek istenen anlama göre gereksinim yerine geçebilir.

Gereksinimin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bir kelimenin anlamını pekiştirmek için en iyi yöntem o kelimeyi cümle içinde kullanmak olacaktır. Bu yöntem ile yerine seçilecek doğru eş anlamlı kelime de tespit edilebilir.

Dilimizde birçok kelimenin birden fazla anlamı olabilir. Bu sebeple eş anlamlı kelimeleri de farklılık gösterir. O kelimenin hangi anlamda ve ne amaçla kullanılmak istendiğini yer aldığı cümlenin bütününe bakarak anlamak mümkün olacaktır.

Gereksinimin eş anlamlısı olan kelimeler ile ve gereksinim ile kurulan bazı örnek cümleler şunlardır: