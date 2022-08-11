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Gereksinim eş anlamlısı nedir? Gereksinimin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

10.08.2022 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe çok zengin bir kelime hazinesine sahiptir. Bir kelime birden fazla anlama gelebilir. Farklı kelimelerden dilimize gelip yerleşmiş birçok kelime bulunur. Bu sebepler nedeniyle Türkçe kelime dağarcığı en geniş olan diller arasındadır. Gereksinim kelimesi de birçok anlamda ve alanda kullanılabilen bir kelimedir. Eş anlamlı kelimesi ihtiyaçtır. Gereksinim kelimesinin eş anlamlısı nedir? Gereksinim eş anlamlısı ve cümle içinde kullanım örnekleri...

Gereksinim eş anlamlısı nedir? Gereksinimin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Halk arasındaki günlük kullanım dilinde en çok karşılaşılan kelimelerden biri de gereksinim kelimesidir. Eş anlamlısı olan ihtiyaç kelimesi de farklı amaçlarla cümle içinde kullanılır.

Bazen bir kişi ya da bir durum için gereksinim veya eş anlamlısı ihtiyaç sözcüklerinden biri tercih edilir. İsim türünde bir kelimedir. Öz Türkçe'dir.

Gereksinim kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu gereksinim sözcüğü için isim türünde tek bir tanıma yer verir. Bu tanım şu şekildedir: Eksikliği duyulan şey, ihtiyaç. Yiyecek, içecek, herhangi bir nesne, kişi veya durumdan bahsederken gereksinim sözcüğü kullanılabilmektedir.

Gereksinim kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

İhtiyaç kelimesi gereksinim eş anlamlısı olan bir kelimedir. Cümle içindeki ifade edilmek istenen anlama göre gereksinim yerine geçebilir.

Gereksinimin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bir kelimenin anlamını pekiştirmek için en iyi yöntem o kelimeyi cümle içinde kullanmak olacaktır. Bu yöntem ile yerine seçilecek doğru eş anlamlı kelime de tespit edilebilir.

Dilimizde birçok kelimenin birden fazla anlamı olabilir. Bu sebeple eş anlamlı kelimeleri de farklılık gösterir. O kelimenin hangi anlamda ve ne amaçla kullanılmak istendiğini yer aldığı cümlenin bütününe bakarak anlamak mümkün olacaktır.

Gereksinimin eş anlamlısı olan kelimeler ile ve gereksinim ile kurulan bazı örnek cümleler şunlardır:

  • Bana artık ihtiyacın olmadığını mı söylemek istiyorsun? Tüm bu dediklerinden bu sonuca mı varmalıyım?
  • İhtiyaç sahibi insanlar için elimden geleni yapmaya hazır olduğumu bilmeni isterim.
  • Bahçedeki çiçekler kurumak üzere! Sence de sulanama gereksinim duymuyorlar mı?
  • Beni böylece bırakıp gidemezsin! Sana ihtiyacım var!
  • Şiir yazanın değil, ihtiyacı olanındır. (Pablo Neruda)

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