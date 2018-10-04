MAGAZİN

'Gereksiz hiçbir şeyi konuşmam'

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.10.2018 12:16 | Son Güncelleme

Şarkıcı Alişan, yaklaşık 5 aylık hamile olan eşi Buse Varol'la beraber İstinyePark'taydı.

'Gereksiz hiçbir şeyi konuşmam'

Evleri için alışveriş yapan Alişan-Buse Varol çifti, İstinyepARK çıkışı objektiflere takıldı.

Büyük bir heyecanla doğacak oğulları Burak'ı bekleyen Buse Varol, eşi Alişan'ın çok iyi makarna yaptığını söyledi.

Demet Akalın'la yıllardır küs olan ve son dönemde sosyal medya üzerinde onunla kavga eden Alişan, bu konu hakkındaki sorulara, "Vallahi gereksiz hiçbir şeyi konuşmuyorum. Bu cümle yeter" yanıtını verdi.

Beş aylık hamile olan Buse Varol ise "Hayatı o kadar umursamadan yaşıyorum ki, hiç umurumda bile değil" ifadelerini kullandı.

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alişan buse varol

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