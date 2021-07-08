Geri mi dönüyor? Hugh Jackman’dan heyecanlandıran ‘Wolverine’ paylaşımı

X-Men serisinin Logan filmi büyük beğeni toplamıştı. Filminin son sahnesinde Wolverine’in ölmesi tüm Marvel hayranlarını yasa boğmuştu. Jackman, Instagram hesabından BossLogic tarafından tasarlanan Wolverine pençesini paylaştı. Ünlü oyuncu her ne kadar geri dönmeyeceğini söylese de bu paylaşımı hayranlarını heyecanlandırmaya yetti.

Çizim ardından ise Jackman, X-Men gibi başarılı filmlerin yapımcısı Kevin Feige ile birlikte çekildiği bir fotoğrafını paylaştı. İki paylaşımda Hugh Jackman’ın Wolverine’e göz kırpması algılandı.



