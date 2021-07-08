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Geri mi dönüyor? Hugh Jackman’dan heyecanlandıran ‘Wolverine’ paylaşımı

08.07.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 20 yıldır Marvel’in en sevilen karakterlerinden biri Wolverine’e hayat veren Hugh Jackman, geçtiğimiz aylarda bir da bu rolü üstlenmeyeceğini söylemişti. X-Men serisine Logan ile veda eden 52 yaşındaki oyuncunun sosyal medya paylaşımları kafaları karıştırdı. Jackman’ın paylaşımları X-Men’e geri dönme ihtimali olarak yorumlandı.

Geri mi dönüyor? Hugh Jackman’dan heyecanlandıran ‘Wolverine’ paylaşımı

X-Men serisinin Logan filmi büyük beğeni toplamıştı. Filminin son sahnesinde Wolverine’in ölmesi tüm Marvel hayranlarını yasa boğmuştu. Jackman, Instagram hesabından BossLogic tarafından tasarlanan Wolverine pençesini paylaştı. Ünlü oyuncu her ne kadar geri dönmeyeceğini söylese de bu paylaşımı hayranlarını heyecanlandırmaya yetti.

Çizim ardından ise Jackman, X-Men gibi başarılı filmlerin yapımcısı Kevin Feige ile birlikte çekildiği bir fotoğrafını paylaştı. İki paylaşımda Hugh Jackman’ın Wolverine’e göz kırpması algılandı.

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Hugh Jackman
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