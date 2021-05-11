Marvel’in yeni filmi Black Widow’un ilk posteri yayınlandı!

Natasha Romanoff (Black Widow) geçmişiyle bağlantılı ve tehlikeli bir komplonun ortaya çıkmasıyla karanlık tarafıyla yüzleşmeye başlar. Onu alt etmek için hiçbir zaman vazgeçmeyen bir güç tarafından takip edilen Natasha, bir casus olarak geçmişiyle ve Avengers ekibine katılmadan önce ardında bıraktığı parçaları birleştirmek zorunda kalır. Avengers: Endgame filmi aracılığıyla Iron Man ile birlikte Marvel'dan ayrılan Natasha Romanoff, Black Widow sayesinde bir veda imkanı bulacak.

Black Widow rolünde Scarlett Johansson ve Yelena rolünde Florence Pugh’ın yer aldığı filmde The Red Guardian rolünde David Harbour ve Melina rolünde Rachel Weisz yer alıyor. Black Widow, 9 Temmuz 2021'de izleyici karşısına çıkacak.



