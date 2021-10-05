Geri sayım başladı! Vizyon tarihine az kalan ‘Eternals’ filminden hayranlarına jest geldi

‘Nomadland’ filmiyle ‘En İyi Yönetmen’ dalında Oscar sahibi olan Chloé Zhao’nun yönettiği, senaryosunu Matthew K. Firpo ve Ryan Firpo‘nun kaleme aldığı Eternals filminden yeni bir klip yayınlandı. Oyuncu kadrosunda Gemma Chan, Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Kit Harrington, Lia McHugh ve Don Lee (Ma Dong-Seok) gibi isimleri bir araya getiren film büyük bir merakla bekleniyor.

ETERNALS FİLMİ HAKKINDA

Eternals, günümüzden milyonlarca yıl önce Celestials isimli kozmik varlıkların, insanlar üzerinde deney yapması sonucu ortaya çıkan süper güçlü varlıkların hikâyesini anlatıyor. Filmden yayınlanan ilk fragman, bu varlıkların insanlarla olan ilişkisinin uzun yıllara yayılan bir periyotta işleneceğini, hikâyenin bir kısmının ise günümüzde geçeceğini göstermişti.

Yeni klipte ise Don Lee’nin canlandırdığı Gilgamesh karakterinin güçlerini bir Deviant’a karşı kendini savunmak için kullandığı bir sahne yer alıyor.



