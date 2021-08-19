Marvel’in yeni filmi Eternals’tan ikinci fragman yayınlandı! Süperman göndermesi merak uyandırdı

Marvel’in önceki süper kahraman filmleriyle kıyaslandığında uluslararası oyuncu kadrosuyla dikkatleri çeken Eternals filminin ikinci fragmanı da görücüye çıktı. Senaryosunu Matthew K. Firpo ve Ryan Firpo ikilisinin yazdığı filmin müziklerini de Game Of Thrones ile Prison Break’tan tanınan başarılı müzisyen Ramin Djawadi besteledi. Oyuncu kadrosunda ise Angelina Jolie, Salma Hayek, Kit Harington ve Richard Madden gibi yıldız isimler yer alıyor.

ETERNALS HAKKINDA

Jack Kirby'nin yaratıcısı olduğu çizgi romanlarda yer alan The Eternals'ın hikayesi milyonlarca yıl öncesine dayanıyor. Kozmik varlıklar olan Celestials, insanlar üzerinde deneyler yaparlar. Genetikleri değiştirilen insanlar yaratan Celestials'ı konu edinen çizgi romanlarda bu insanlar hem süper güçlere sahiptirler hem de yarı ölümsüzdürler. Ayrıca vahşi bir ırk olan Deviants'ı da yaratmış bulunan Celestials, insanlık tarihinin arka planında yer alan iki ırkın mücadelesini önleyemez.



