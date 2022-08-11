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Gezegen eş anlamlısı nedir? Gezegenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

10.08.2022 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe geniş kelime hazinesi sayesinde dünyadaki en zengin dillerden biridir. Farklı dillerden kelimeler zaman içinde dönüşerek, türeyerek dilimize yerleşmiştir. Geniş sözcük dağarcığımızdaki her kelimenin birden fazla anlamı vardır. Bu sebeple her kelimenin eş anlamlı kelimeleri çeşitlilik gösterebilir. Gezegen kelimesi de bu özelliklere sahip bir kelimedir. Planet, seyyare gibi kelimeler gezegen yerine geçebilir.

Gezegen eş anlamlısı nedir? Gezegenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Halk arasındaki günlük kullanım dilinde en çok karşılaşılan kelimelerden biri de gezegen kelimesidir. Planet ya da seyyare kelimeleri ile eş anlamlı bir kelimedir. İsim türündedir. Gök bilim alanında daha çok kullanılır. Güneş çevresinde dolaşan, güneşten aldıkları ışığı yansıtan tüm gök cisimlerine ortak bir ad verilmiştir. Bu ortak isim gezegendir.

Gezegen kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu gök bilimi alanında kullanılan ve isim türünde olan gezegen kelimesi için şu tanımı yapar:

  • Güneş çevresinde dolanan, ondan aldıkları ışığı yansıtan gök cisimlerinin ortak adı, seyyare, planet.
    Örnek bir cümle içi kullanımı da vermiştir. Bu cümle şöyledir:
    "Gezegenlerin hareketleri nasıl kati bir nizam içinde cereyan ederse rakkaselerinki de öyledir. (Mehmet Kaplan)"

Gezegen kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Seyyare ve planet kelimeleri gezegen eş anlamlısı olan kelimelerdir. Gezegen kelimesi başka kelimeler ile bir araya gelerek yeni kavramlara karşılık gelen ve birleşik türde olan yeni kelimeler üretebilirler.
Bu duruma şu kelimeler örnek gösterilebilir:

Gezegen yılı: Bir gezegenin güneş çevresindeki dolanım süresidir.

Dış gezegen: Yörüngesi yer yörüngesinin dışında kalan gezegene denir.

İç gezegen: Merkür ve Venüs gezegenleridir. Yörüngesi yer yörüngesinin içindedir.

Küçük gezegen: Dokuz büyük gezegene göre en küçük olan gezegene denir.
Gezegenler arası: Güneş çevresinde dolanan cisimler arasındaki boşluk demektir.

Gezegenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir kelimenin anlamını pekiştirmenin en iyi yöntemi o kelimeyi cümle içinde kullanmaktır. Dilimizdeki her kelimenin birden fazla anlamı olabilir. Eş anlamlıları da buna göre çeşitlilik gösterir.

Kelimenin hangi anlamında ve hangi amaçla kullanıldığını anlamak için yer aldığı cümlenin bütününe bakılması doğru olacaktır. Gezegenin eş anlamlısı olan kelimeler ile kurulan bazı örnek cümleler şunlardır:

  • Gezegenler bir yıldız ya da yıldız kalıntısının yörüngesinde dönen astronomik cisimlerdir.


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