Gezegen eş anlamlısı nedir? Gezegenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Halk arasındaki günlük kullanım dilinde en çok karşılaşılan kelimelerden biri de gezegen kelimesidir. Planet ya da seyyare kelimeleri ile eş anlamlı bir kelimedir. İsim türündedir. Gök bilim alanında daha çok kullanılır. Güneş çevresinde dolaşan, güneşten aldıkları ışığı yansıtan tüm gök cisimlerine ortak bir ad verilmiştir. Bu ortak isim gezegendir.
Türk Dil Kurumu gök bilimi alanında kullanılan ve isim türünde olan gezegen kelimesi için şu tanımı yapar:
Seyyare ve planet kelimeleri gezegen eş anlamlısı olan kelimelerdir. Gezegen kelimesi başka kelimeler ile bir araya gelerek yeni kavramlara karşılık gelen ve birleşik türde olan yeni kelimeler üretebilirler.
Bu duruma şu kelimeler örnek gösterilebilir:
Gezegen yılı: Bir gezegenin güneş çevresindeki dolanım süresidir.
Dış gezegen: Yörüngesi yer yörüngesinin dışında kalan gezegene denir.
İç gezegen: Merkür ve Venüs gezegenleridir. Yörüngesi yer yörüngesinin içindedir.
Küçük gezegen: Dokuz büyük gezegene göre en küçük olan gezegene denir.
Gezegenler arası: Güneş çevresinde dolanan cisimler arasındaki boşluk demektir.
Bir kelimenin anlamını pekiştirmenin en iyi yöntemi o kelimeyi cümle içinde kullanmaktır. Dilimizdeki her kelimenin birden fazla anlamı olabilir. Eş anlamlıları da buna göre çeşitlilik gösterir.
Kelimenin hangi anlamında ve hangi amaçla kullanıldığını anlamak için yer aldığı cümlenin bütününe bakılması doğru olacaktır. Gezegenin eş anlamlısı olan kelimeler ile kurulan bazı örnek cümleler şunlardır: