Gezmeye gittiği Diyarbakır'da kendini protestonun ortasında buldu!

Dünyayı gezen Amerikalı içerik üreticisi Tommy G, Türkiye turu sırasında Diyarbakır ziyaretinde beklenmedik bir olayla karşılaştı. Şehri gezerken kalabalık bir grubun toplandığını fark eden fenomen, merakına yenik düşerek kalabalığın arasına girdi. Ancak kısa süre sonra ABD ve İsrail karşıtı bir protestonun ortasında kaldığını anladı.

KELİME-İ ŞEHADET GETİRTMEYE ÇALIŞTILAR

Videonun başında “Yanlışlıkla İslami bir Amerikan karşıtı etkinliğe girdim” notunu paylaşan Tommy G, herhangi bir siyasi amacı olmadığını, sadece kalabalığı merak ettiği için alana yaklaştığını ifade etti. Çevredeki vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan fenomen, bir anda ilgi odağı haline geldi.

Görüntülerde, gruptaki bazı kişilerin Amerikalı fenomene Kelime-i Şehadet getirtmeye çalıştığı, kalabalığın ise “tekbir” getirdiği görüldü. Yaşananlara şaşıran Tommy G’nin, bir süre sonra kalabalıkla birlikte “La ilahe illallah” sözleri eşliğinde halay çektiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

“AMAN TANRIM” DİYEREK UZAKLAŞTI

Protesto alanından ayrılırken “Aman Tanrım” diyerek yaşadıklarını özetleyen fenomenin videosu kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.