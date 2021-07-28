Ghostbusters: Afterlife'ın yeni fragmanı geçmişten esintiler yarattı

1980’li yıllarda Ivan Reitman tarafından çekilen orijinal Hayalet Avcıları (Ghostbusters) filmi büyük bir ses getirmişti. Ancak devam eden yıllar içinde seriye ilişkin herhangi bir yapım daha çekilmemişti. Pandemi dönemde serinin yeniden çekilmesine karar verildi.

Hayalet Avcıları filmlerinin hikayesini devam ettirecek olan yeni filmde, genç yıldızlar rol alıyor. Yeni nesil Hayalet Avcıları'nda orijinal filmlerin yıldızlarından Bill Murray, Annie Potts, Sigourney Weaver, Dan Aykroyd, Bokeem Woodbine ve Ernie Hudson rol alıyor. Ghostbusters: Afterlife, 12 Kasım 2021'de vizyona girecek.



