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Ghostbusters: Afterlife'ın yeni fragmanı geçmişten esintiler yarattı

28.07.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayalet Avcıları'nın (Ghostbusters) devam filmi Ghostbusters: Afterlife'tan resmi bir fragman paylaşıldı. Fragman filmin hayranlarında nostaljik bir esinti hissettirdi.

1980’li yıllarda Ivan Reitman tarafından çekilen orijinal Hayalet Avcıları (Ghostbusters) filmi büyük bir ses getirmişti. Ancak devam eden yıllar içinde seriye ilişkin herhangi bir yapım daha çekilmemişti. Pandemi dönemde serinin yeniden çekilmesine karar verildi.

Hayalet Avcıları filmlerinin hikayesini devam ettirecek olan yeni filmde, genç yıldızlar rol alıyor. Yeni nesil Hayalet Avcıları'nda orijinal filmlerin yıldızlarından Bill Murray, Annie Potts, Sigourney Weaver, Dan Aykroyd, Bokeem Woodbine ve Ernie Hudson rol alıyor. Ghostbusters: Afterlife, 12 Kasım 2021'de vizyona girecek.

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Anahtar Kelimeler:
Bill Murray
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