Gianluca Vacchi-Sharon Fonseca çiftinden müjdeli haber

İtalyan iş adamı ve Instagram fenomeni Gianluca Vacchi, bir süredir model Sharon Fonseca ile aşk yaşıyor. Yaptığı paylaşımlarla 2016 yılında adını daha geniş kitlelere duyuran Vacchi, sosyal medya hesabından müjdeli haberi verdi.

Sevgilisiyle bir video yayınlayan Gianluca Vacchi, yaptığı paylaşımla bir bebek beklediklerini takipçilerine duyurdu.

Vacchi, sevgilisinin önünde diz çöktüğü fotoğrafı şu not ile sosyal medya hesabından yayınladı: Bize verdiğin bu sevgi için çok teşekkürler. Hayata, bize verdiği bu güzel hediye için minnettarız.

Sharon Fonseca ise mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

İlk videomuzdan bugüne kadar... Bir mesaj göndermeye zaman ayıran her birinize teşekkür etmek istiyorum. Sevginize çok minnettarız ve yaşadığımız şey için mutlu hissediyoruz.

