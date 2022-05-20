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Gibi dizisinin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç'ın sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlü oyuncuymuş...

20.05.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıvanç Kılınç, dijital ortamda yayınlanan Gibi dizisinde İlkkan rolüne hayat verdi. Son zamanlarda sosyal medyada popüler olan bu dizide başrolü canlandıran Kıvanç Kılınç'ın sevgilisinin kim olduğu, öğrenenleri epey şaşırttı.

Gibi dizisinin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç'ın sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlü oyuncuymuş...

Dijital platformda 22 bölüm yayınlanan komedi türündeki Gibi dizisinde başrolü Feyyaz Yiğit ile Kıvanç Kılınç paylaştı. Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan Kılınç'ın sevgilisi bakın hangi ünlü oyuncuymuş...

KIVANÇ KILINÇ'IN SEVGİLİSİ BAKIN KİM ÇIKTI

39 yaşındaki Kıvanç Kılınç Diriliş Ertuğrul, Kalbimdeki Deniz, Bizim Hikaye gibi dizilerden sonra 'Gibi' isimli diziyle gündeme geldi.

Gibi dizisinin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç'ın sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlü oyuncuymuş...

Büyük başarı yakalayan dizi, sosyal medyada oldukça konuşuldu.

Gibi dizisinin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç'ın sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlü oyuncuymuş...

Gibi'nin İlkkan'ının sevgilisinin kim olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Gibi dizisinin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç'ın sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlü oyuncuymuş...

Kılınç, geçtiğimiz yıl sona eren Mucize Doktor dizisinde Nazlı rolüne hayat veren Sinem Ünsal ile aşk yaşıyor.

Gibi dizisinin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç'ın sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlü oyuncuymuş...

Sinem Ünsal Çoban Yıldızı, Siyah Beyaz Aşk, Mucize Doktor gibi dizilerle tanındı.

Gibi dizisinin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç'ın sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlü oyuncuymuş...

Gibi dizisinin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç'ın sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlü oyuncuymuş...

Gibi dizisinin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç'ın sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlü oyuncuymuş...


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