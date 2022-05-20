Gibi dizisinin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç'ın sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer o da ünlü oyuncuymuş...

Dijital platformda 22 bölüm yayınlanan komedi türündeki Gibi dizisinde başrolü Feyyaz Yiğit ile Kıvanç Kılınç paylaştı. Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan Kılınç'ın sevgilisi bakın hangi ünlü oyuncuymuş...

KIVANÇ KILINÇ'IN SEVGİLİSİ BAKIN KİM ÇIKTI

39 yaşındaki Kıvanç Kılınç Diriliş Ertuğrul, Kalbimdeki Deniz, Bizim Hikaye gibi dizilerden sonra 'Gibi' isimli diziyle gündeme geldi.

Büyük başarı yakalayan dizi, sosyal medyada oldukça konuşuldu.

Gibi'nin İlkkan'ının sevgilisinin kim olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Kılınç, geçtiğimiz yıl sona eren Mucize Doktor dizisinde Nazlı rolüne hayat veren Sinem Ünsal ile aşk yaşıyor.

Sinem Ünsal Çoban Yıldızı, Siyah Beyaz Aşk, Mucize Doktor gibi dizilerle tanındı.



