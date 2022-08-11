Gıda eş anlamlısı nedir? Gıdanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Gıda, isim türünde bir sözcüktür. Dilimize Arapça dilinden gelmiştir. Başka kelimeler ile bir araya gelerek farklı anlamlara gelen ve birleşik türde yeni kelimeler üretebilir. Halk arasındaki günlük kullanım dilinde en çok karşılaşılan kelimeler arasında gelir. Ülkemizin değişik yörelerinde başka anlamlarda kullanıldığı da olur.

Gıda kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu gıda kelimesi için isim türünde tek bir tanım yapmıştır. Bu tanım ve bu tanım için verilen örnek cümle şu şekildedir:

Besin.

"Başka yerlerde süt, ekmekten üstün bir gıdadır. (Burhan Felek)"

Gıda kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Besin kelimesi gıda eş anlamlısı olan kelimedir. Bazen başka bir kelime ile birleşerek yeni anlamda bir kelime oluştururlar. Bu duruma örnek olarak şu birleşik kelime gösterilebilir:

Gıda rejimi: Gıdaya bağlı rejim anlamına gelir.

Örnek cümle: "Bu yüklü gıda rejimi onu bir dirhem dahi şişmanlatmaz. (Haldun Taner)"

Türkiye'de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü'ne göre farklı yörelerimizde farklı anlamlarda kullanıldığı da olur. Bu duruma bazı örnekler şunlardır:

Gıdık, Kars Sarıkamış'ta en büyük aşıktan sonraki aşıklar, Bitlis'te keçi yavrusu, oğlak anlamında, Kars'ta oyunda kullanılan aşık anlamında kullanılabilir.

Gıdanın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bir kelimenin anlamını pekiştirmenin en iyi yollarından biri de o kelimeyi cümle içinde kullanmaktır. Bu yöntem ile doğru eş anlamlı kelimeyi seçmek de mümkündür.

Bir kelimenin hangi amaçla ve hangi anlamı ile kullanıldığını anlamak için o kelimenin yer aldığı cümlenin bütününe bakılmalıdır. Gıdanın eş anlamlısı olan kelimeler ile ve gıda kelimesi kullanılarak kurulan bazı örnek cümleler şunlardır:

Doğru gıdalarla beslenmelisin ki sağlıklı bir bedenin ve zihnin olsun.



