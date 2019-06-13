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Gıda zehirlenmesi uzmanının yemeyi reddettiği 6 şey

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 13.06.2019 09:03 | Son Güncelleme

20 yıldan fazla bir süre boyunca gıda zehirlenmesi davaları üzerinde çalışan Bill Marler, artık bazı yiyecekleri yemiyor.

Gıda zehirlenmesi uzmanının yemeyi reddettiği 6 şey

E. coli ve norovirüs salgınlarından sonra Amerikalı gıda zinciri olan bir restorana dava açan avukat, Health Insider tarafından yayımlanan makalesinde diyetinden hangi yiyecekleri çıkardığını anlattı.İşte avukatın edindiği deneyimler sonrası hayatından çıkardığı 8 yiyecek.

Önceden kesilmiş veya önceden hazırlamış sebze ve meyveler
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Bill Marler, bu önceden hazırlanmış ve önceden kesilmiş yiyeceklerden veba gibi kaçındığını söylüyor. Yıkanmış, paketlenmiş yiyecekler elimizi kolaylaştırabilir ancak onları tüketmek büyük bir risk. Bu besinlere dokunan ve işleyen kişi sayısı arttıkça mikroplar kendilerine daha çok yer bulabiliyorlar. O yüzden Marler, bu riske girmenin gerek olmadığını söylüyor.

Tüketici Raporları'nda yapılan bir araştırmada, test edilen 208 salata poşetinin yaklaşık üçte birinde gıda zehirlenmesine neden olan bakteriler bulundu.

Çiğ istiridye
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Marler, geçtiğimiz 20 yıla oranla kabuklu deniz canlılardan kaynaklı hastalıkların arttığını söylüyor. Marler, bunun nedenini küresel ısınma olarak gösteriyor.

Az pişmiş et
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Marler'e göre etin 160 dereceye kadar pişirilmesi gerekiyor. Bu sıcaklıkta pişmeyen etlerde E.coli veya salmonella bakterileri açığa çıkabilir.

Çiğ Brüksel lahanası
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Son 20 yılda 30'dan fazla bakteri içeren Brüksel lahanası salgınlarının şaşırtıcı bir şekilde arttığını söylüyor Marler. Marler'in hiç yemediği besinler arasında Brüksel lahanası bulunuyor.

Pişmemiş yumurta
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Çiğ yumurtalardan zehirlenme riski bundan 20 yıl öncesine göre daha düşük. Ancak yine de Marler onları tüketmekten kaçınıyor.

Pastörize edilmemiş süt ve meyve suları
süt

Birtakım insanlar pastörizasyonun besinsel değeri azalttığını savunuyor ve insanları çiğ süt ve meyve suları içmeye teşvik ediyor. Marler ise pastörizasyonun tehlikeli olmadığını savunuyor. Bu adımların atlanmasının içeceklerde bakteri, virüs ve parazit tehlikesini arttırdığını söylüyor.

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