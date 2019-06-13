Gıda zehirlenmesi uzmanının yemeyi reddettiği 6 şey

E. coli ve norovirüs salgınlarından sonra Amerikalı gıda zinciri olan bir restorana dava açan avukat, Health Insider tarafından yayımlanan makalesinde diyetinden hangi yiyecekleri çıkardığını anlattı.İşte avukatın edindiği deneyimler sonrası hayatından çıkardığı 8 yiyecek.

Önceden kesilmiş veya önceden hazırlamış sebze ve meyveler



Bill Marler, bu önceden hazırlanmış ve önceden kesilmiş yiyeceklerden veba gibi kaçındığını söylüyor. Yıkanmış, paketlenmiş yiyecekler elimizi kolaylaştırabilir ancak onları tüketmek büyük bir risk. Bu besinlere dokunan ve işleyen kişi sayısı arttıkça mikroplar kendilerine daha çok yer bulabiliyorlar. O yüzden Marler, bu riske girmenin gerek olmadığını söylüyor.

Tüketici Raporları'nda yapılan bir araştırmada, test edilen 208 salata poşetinin yaklaşık üçte birinde gıda zehirlenmesine neden olan bakteriler bulundu.

Çiğ istiridye



Marler, geçtiğimiz 20 yıla oranla kabuklu deniz canlılardan kaynaklı hastalıkların arttığını söylüyor. Marler, bunun nedenini küresel ısınma olarak gösteriyor.