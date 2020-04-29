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Gigi Hadid 20 haftalık hamile

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2020 09:33 | Son Güncelleme

Model Gigi Hadid ile şarkıcı sevgilisi Zayn Malik, bebek bekliyor! Dünyaca ünlü model Gigi Hadid’in, 20 haftalık hamile olduğu öğrenildi.

Victoria's Secret'ın ünlü modellerinden Gigi Hadid 23 Nisan’da 25 yaşına bastı. Corona virüsü nedeniyle evden çıkmayan Hadid, doğum gününü; kardeşi Bella Hadid ve sevgilisi Zayn Malik'le birlikte kutlamıştı. Bir dönem ilişkilerini noktalayan ve sonrasında yeniden barışan çiftin bebekleri olacak. Bella Hadid tam 20 haftalık hamile.

Ünlü model, beraber çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlamış ve şu notu düşmüştü.

“Benim için bugünü özel hale getiren, tüm dünyadan sevgilerini hissettiğim karantina ailemle en güzel 25'inci yaş günü kutlaması. Bu zamanlar gelecekte beraberlik için bizi daha da minnettar hale getirecek. Herkese doğum günü mesajları için teşekkürler. 25’inci yaş günümü asla unutmayacağım.

Gigi Hadid

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Anahtar Kelimeler:
gigi hadid, Zayn Malik,

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