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Gillian Anderson 'zor kararlar' vermenin eşiğinde

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 06.02.2021 14:10 | Son Güncelleme:
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Gillian Anderson 'zor kararlar' vermenin eşiğinde

Sex Education dizisinin yıldızı Gillian Anderson, Marc Foster yönetmenliğindeki dönem draması White Bird: A Wonder Story’de başrolü üstlenecek.

Gillian Anderson, Marc Foster yönetmenliğindeki İkinci Dünya Savaşı öyküsünde yer alacak.

Sex Education dizisinde rol alan Gillian Anderson, Marc Forster’ın yeni filmi White Bird: A Wonder Story’de başrolü oynayacak. Çekya’da bu ay sonu çekimlerine başlanacak film, 2017 tarihli Wonder ile paralel ilerleyecek.

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Filmde nazi işgali altındaki Fransa’da bir aileye sığınan musevi bir genç kızın öyküsünü izleyeceğiz. Anderson, zor kararlar almak durumunda kalan anne karakteri Vivienne’i oynayacak.

Senaryo R.J. Palacio’nun romanından Mark Bomback tarafından uyarlandı.

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