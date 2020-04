Giovanni Guidetti'den mesajlar

Maçların ertelenmesinin ardından oyuncuların son durumuyla ilgili bilgi veren Guidetti, "Bir oyuncu için bir sezon içinde hem kulübünde hem de milli takımında oynaması çok zorlu oluyor. Yüksek bir seviye var. Voleybolu sevmemeye başlıyorsun demiyorum elbette ama bir an gelip 'aman Tanrım yeter' diyebilirler. Voleybol, voleybol, voleybol… Sezona başla, Çin'e git, Türkiye'ye dön, Sırbistan'a git Türkiye'ye gel, Rusya'ya git sonra İtalya'ya git… Yoğun ve üst düzey kulüp maçlarının hemen ardından da milli takıma git ve orada da önemli maçlara çık. Yani sezon boyunca voleybol, antrenman, seyahat, voleybol, seyahat… En azından bu salgın nedeniyle şu an biraz ara vermiş oldular. Sevdiklerinin yanında kaliteli zaman geçirme fırsatı yakaladılar. 'Bugün antrenman yapmalıyım, bugün maç yapmalıyım, bugün kazanmalıyım' demiyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

Evde voleyboldan kopmamaya çalıştıklarını kaydeden Guidetti, "Bazen eşim Bahar ile evde oynamaya başlıyoruz. Kızım Alison'u henüz ikna edemedim. Ama Bahar'la bazen topu alıp, birlikte biraz oynuyoruz. Çünkü hayatımız boyunca elimizde top olmasına çok alışmıştık. Hayatımın 30 yılının her günü topa dokunduğum olmuştur. Yılın en az 340 günü diyebilirim. İki hafta boyunca topa dokunmamış olmak oldukça garip bir his" değerlendirmesinde bulundu.

"Aynı zamanda ben de çok memnunum. Çünkü onlarla görüştüğümde voleybolu çok özlediklerini söylüyorlar. 'Voleybolu özleyeceğim hiç aklıma gelmezdi' diyorlar. Bence bu çok normal ve çok güzel. Ayrıca bu dönemde geliştirdiğimiz evde antrenman metotlarıyla oyuncularıma meydan okuyorum. Onlara her gün fiziksel ev ödevleri veriyorum. Ödevler her gün değişiyor. Özel videolarını ve sonuçlarını gönderiyorlar. Bu şekilde her gün en iyi kimin olduğunu sonuçlardan öğrenebiliyoruz. Ben de voleybolu özlüyorum."

"ÖNCELİKLE SAĞLIKLI KALMALIYIZ"

Hayatın her anında kazanmaya çalışmak gerektiğini vurgulayan Guidetti, "Bizler her antrenman ve her maçta bu fikre alıştık. Diğer takımın sizden güçlü olması ya da 10 sakat oyuncunuzun olması önemli değil. Her durumda sahaya çıkıyor ve kazanmayı çalışıyorum. Yani bu durumda da aynı şeyi yapmalıyız. Bu korona günlerini de sağlıklı bir galibiyetle bitirmeliyiz. Öncelikle sağlıklı kalmalıyız ve diğer insanları da sağlıklı tutmalıyız" ifadelerini kullandı.

Önlem almanın önemine değinen Guidetti, "Böyle bir dönemde işinizle alakalı olsun ya da olmasın bilgi seviyemizi beslememiz gerekiyor. Özellikle evde kalabilenler; kendinizi tanımak, keşfetmek, yeni olumlu alışkanlıklar edinmek… Yeteneklerinizi test etmek ve günlük yaşantınıza fayda sağlayacak bilgilerle donanmak için bu dönemi fırsata çevirmek gerçekten çok önemli. İnsanlarla iletişim anlamında da aynı şekilde; eşinizle, ailenizle, kardeşinizle ve çocuğunuzla daha çok zaman geçirdiğiniz için daha iyi bir ilişki kuracak ve birbirinizden daha çok şey öğreneceksiniz" değerlendirmesinde bulundu.