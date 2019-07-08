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Girdiği 34 evden sadece 'kıyafet' çaldı

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 08.07.2019 23:15 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de girdiği 34 evden sadece “kıyafet” çalan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın hırsızlık için evin penceresinden girdiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Girdiği 34 evden sadece 'kıyafet' çaldı

Kırıkkale’de çeşitli hırsızlık suçlarından 7 yıl cezaevinde yatıp, 8 ay öncede serbest bırakılan T.E. (59) apartman dairelerinin ve balkon kapılarından girdiği 34 evden sadece “kıyafet” çaldı. Hırsızlık ihbarlarını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, güvenlik kameralarınca tespit edilen T.E’yi gözaltına aldı. Hırsızlık için evin penceresinden girdiği anlar ise güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen T.E. (59) buradaki yapılan tahkikatın ardından Kırıkkale Adliyesine sevk edildi. T.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
kırıkkale hırsızlık kıyafet

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