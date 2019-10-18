MAGAZİN

Gisele Bundchen: Anneme benziyor muyum?

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.10.2019 17:00 | Son Güncelleme

Ünlü top model Gisele Bundchen, annesine benzeyip benzemediğini sosyal medyadaki takipçilerine sordu.

Gisele Bundchen: Anneme benziyor muyum?

Gisele Bundchen, annesinin siyah-beyaz bir pozunu paylaştı ve "Sizce biz benziyor muyuz?" diye sordu.

Takipçilerinin çoğu ünlü modelin annesine çok benzediği fikrine katıldığını söyledi.

Bundchen'in paylaşımı 600 bine yakın beğeni aldı.

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