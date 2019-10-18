Gisele Bundchen: Anneme benziyor muyum?

Gisele Bundchen, annesinin siyah-beyaz bir pozunu paylaştı ve "Sizce biz benziyor muyuz?" diye sordu.

Takipçilerinin çoğu ünlü modelin annesine çok benzediği fikrine katıldığını söyledi.

Bundchen'in paylaşımı 600 bine yakın beğeni aldı.

