Gisele Bundchen: Anneme benziyor muyum?

Gisele Bundchen, annesinin siyah-beyaz bir pozunu payla\u015ft\u0131 ve "Sizce biz benziyor muyuz?" diye sordu.\nTakip\u00e7ilerinin \u00e7o\u011fu \u00fcnl\u00fc modelin annesine \u00e7ok benzedi\u011fi fikrine kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\nBundchen'in payla\u015f\u0131m\u0131 600 bine yak\u0131n be\u011feni ald\u0131.PARTNER Eski mesle\u011fini duyan \u015fa\u015f\u0131p kal\u0131yor! \u0130\u015fte g\u00fczel oyuncunun bilinmeyen s\u0131rr\u0131'Yaln\u0131z Ba\u015f\u0131na' Simge\u2026\u0130syan etti: Yaln\u0131z\u0131m, \u00e7ocuk yapam\u0131yorum...
Okuyucu Yorumları 0 yorum