Gisele Bündchen'den yeni paylaşım! "Hayat sörf gibidir"

Altı yıl önce podyumdan emekli olduğunu açıklayan model Gisele Bündchen, geçen senenin kendisine çok şey öğrettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Bündchen, "Bazen kendimi okyanusun ortasında sörf yapar gibi hissettim. Sörf yapanlar denge kaybedip düşmeyi bilir. Ya panikler boğulursunuz ya da sakin kalıp rahatlamayı seçersiniz. Hayat da böyledir" dedi.

"2022'YE MİNNETLE BAŞLIYORUM"

41 yaşındaki ünlü isim, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

Yaşamımız boyunca bizler de sörf yapar gibi zor zamanlarda durmayı ve sakin kalmayı hatırlamalıyız. 2022’ye minnetle başlıyorum ve bana hayatın öğreteceği her şeyi deneyimlemeye devam ediyorum.

"EVLİLİĞİMİZ ÇOK ZOR BİR SORUNLA KARŞI KARŞIYA!"

Öte yandan 2009'dan beri Gisele Bündchen ile evli olan Amerikan futbolcusu Tom Brady, geçtiğimiz yıl kasım ayında eşiyle ilişkilerinin çok zor bir sorunla karşı karşıya olduğunu açıklamıştı. Brady, Bündchen'in podyumdan emekli olmasına rağmen hala hırslı ve başarmak istediklerinin olduğunu söylemişti.

Bündchen ile ilişkilerinin iyi gitmediğini ve düzeltmek için bir evlilik danışmanına gittiklerini söyleyen Amerikan futbolcusu, SiriusXM podcas'’i Let's Go!'nun bir bölümünde yeni açıklamalarda bulunmuştu.

