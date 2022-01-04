MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gisele Bündchen'den yeni paylaşım! "Hayat sörf gibidir"

Gisele Bündchen'den yeni paylaşım! "Hayat sörf gibidir"

04.01.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilyalı model Gisele Bündchen, 2021'in kendisine verdiği dersleri takipçileriyle paylaştı. Hayatı sörf yapmaya benzeten Bündchen, "Ya panikler boğulursunuz ya da sakin kalıp rahatlamayı seçersiniz. Hayat da böyledir" ifadelerini kullandı.

Gisele Bündchen'den yeni paylaşım! "Hayat sörf gibidir"

Altı yıl önce podyumdan emekli olduğunu açıklayan model Gisele Bündchen, geçen senenin kendisine çok şey öğrettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Bündchen, "Bazen kendimi okyanusun ortasında sörf yapar gibi hissettim. Sörf yapanlar denge kaybedip düşmeyi bilir. Ya panikler boğulursunuz ya da sakin kalıp rahatlamayı seçersiniz. Hayat da böyledir" dedi.

61d43c1e86b2453bf8f920b8

"2022'YE MİNNETLE BAŞLIYORUM"

41 yaşındaki ünlü isim, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

Yaşamımız boyunca bizler de sörf yapar gibi zor zamanlarda durmayı ve sakin kalmayı hatırlamalıyız. 2022’ye minnetle başlıyorum ve bana hayatın öğreteceği her şeyi deneyimlemeye devam ediyorum.

271110406_199202652427059_1770961563943943150_n

"EVLİLİĞİMİZ ÇOK ZOR BİR SORUNLA KARŞI KARŞIYA!"

Öte yandan 2009'dan beri Gisele Bündchen ile evli olan Amerikan futbolcusu Tom Brady, geçtiğimiz yıl kasım ayında eşiyle ilişkilerinin çok zor bir sorunla karşı karşıya olduğunu açıklamıştı. Brady, Bündchen'in podyumdan emekli olmasına rağmen hala hırslı ve başarmak istediklerinin olduğunu söylemişti.

Bündchen ile ilişkilerinin iyi gitmediğini ve düzeltmek için bir evlilik danışmanına gittiklerini söyleyen Amerikan futbolcusu, SiriusXM podcas'’i Let's Go!'nun bir bölümünde yeni açıklamalarda bulunmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Güler Sabancı 46 video için harekete geçti! "İftira ve hakarete uğradım"Güler Sabancı 46 video için harekete geçti! "İftira ve hakarete uğradım"
6 yıldır haber alınamayan küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"6 yıldır haber alınamayan küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"
İç gösteren elbise giydi! Tangasını böyle gösterdiİç gösteren elbise giydi! Tangasını böyle gösterdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Halkbank’tan faizsiz kredi adımı! Resmi Gazete’de yayımlandı…

Halkbank’tan faizsiz kredi adımı! Resmi Gazete’de yayımlandı…

Otomobilde sıkışarak can verdiler, aileleri sinir krizi geçirdi

Otomobilde sıkışarak can verdiler, aileleri sinir krizi geçirdi

Bakan duyurdu! TL'nin cazibesi için yeni araçlar geliyor

Bakan duyurdu! TL'nin cazibesi için yeni araçlar geliyor

Omicron'un ardından şimdi de Flurona tehlikesi!

Omicron'un ardından şimdi de Flurona tehlikesi!

Sigara zammı sosyal medyayı salladı! En ucuz sigara...

Sigara zammı sosyal medyayı salladı! En ucuz sigara...

Çin'in karantina altındaki kentinde değiş tokuş başladı

Çin'in karantina altındaki kentinde değiş tokuş başladı

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Ayşe Özgün şoku yaşadı! 16 yıldır yardım ediyordu ama...

Ayşe Özgün şoku yaşadı! 16 yıldır yardım ediyordu ama...

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Seksiliğiyle gündem olmuştu! Estetiksiz hali şaşırttı

Seksiliğiyle gündem olmuştu! Estetiksiz hali şaşırttı

Ünlü sunucudan kötü haber geldi!

Ünlü sunucudan kötü haber geldi!

"Görümcem parası için kaçırdı" demişti! 'Kayıp Albay' hakkındaki gerçek yürekleri yaktı

"Görümcem parası için kaçırdı" demişti! 'Kayıp Albay' hakkındaki gerçek yürekleri yaktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.