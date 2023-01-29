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Gisele Bündchen'e ayrılık yaradı! Eski eş Tom Brady ise aşk acısından eridi

29.01.2023 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boşandıktan sonra işine dönen Gisele Bündchen son olarak çekimlerde iddialı dekoltesiyle görüntülenmişti. Ünlü modelin ardından eski eş Tom Brady gündem oldu. Ünlü isim Gisele Bündchen ile evliliğini sonlandırmasının ardından 7 kilo verdi.

Gisele Bündchen'e ayrılık yaradı! Eski eş Tom Brady ise aşk acısından eridi

2009'da nikah masasına oturan Brezilyalı model Gisele Bündchen ile Amerikan futbolcusu Tom Brady, 31 Ekim'de 13 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. Bündchen, ayrılığın ardından gönlünü dövüş sporu jiu jitsu eğitmeni Joaquim Valente'ne kaptırırken podyumlara da döndü.

Geçtiğimiz hafta çekimlerde frikik vermeye az kala görüntülenen modelin eski kocası da gündemde. Modele ayrılık ve yeni aşk yararken eski eş Brady ise aşk acısından adeta eridi.

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Tom Brady'nin, Gisele Bündchen'den ayrıldıktan sonra 7 kilo verdiği öne sürüldü. Konuyu spor muhabiri Jeff Darlington gündeme getirdi.

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Darlington'ın iddiasına göre; 'Tampa Bay Buccaneers' takımının oyun kurucusu olan Tom Brady, çalkantılı özel hayatı nedeniyle yaklaşık 7 kilo verdi.


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