Gisele Bündchen-Tom Brady çiftinden evlilik yıl dönümü paylaşımı

Forbes'e göre gösteri dünyasının en zengin 16. kadını olan ünlü model Gisele Bündchen, 2009'da Amerikan futbolcusu Tom Brady ile nikah masasına oturmuştu.

Çiftin, Vivian Lake Brady ve Benjamin Brady adında iki çocuğu bulunuyor.

"BİRLİKTE BÜYÜDÜK"

Sosyal medyadan sık sık aşk pozlarını yayınlayan ikili, bu kez evliliklerinin 12. yıl dönümlerini kutladı.

Eşi ile romantik karelerini paylaşan Brezilyalı model, "12 yıl geçtiğine inanamıyorum. Birlikte çok şey atlattık ve birlikte büyüdük. Senden ve ailemizden daha çok sevdiğimi hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

