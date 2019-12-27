"Gitme Ey Yolcu" oyunu Beyoğlu'nda gençlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'in İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitlerin yer aldığı tek kişilik oyunu "Gitme Ey Yolcu" gençlerle buluştu.

Milli Şair'in vefatının 83. yılı dolayısıyla ilçedeki lise öğrencilerine yönelik hazırlanan tiyatro oyunu, Grand Pera Sahnesi'nde oynandı.

Oyundan önce AA muhabirine açıklama yapan oyuncu Ahmet Yenilmez, bugünün kendisine 12 yıl öncesini hatırlattığını belirterek, "Bir gece rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'yla sohbet ediyoruz evinde, böyle sıkıntılı bir konu var. 'Kalk.' dedi, 'Bizim oğlan gezelim.' Saat gecenin 2'si, 3'ü, aldı beni Taceddin Dergahı'na götürdü. Viran, o zamanlar oralar. Çıkarken dedi ki 'Bizim oğlan bir Akif yapsan ne güzel yakışır sana.' Hikaye öyle başladı." diye konuştu.

Yenilmez, Mehmet Akif Ersoy'la ilgili çok fazla sanatsal çalışma olmadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ne bir tiyatro ne bir film, hiçbir şey yapılmamış. Asım'ın nesli derken, o Asım ne, nasıl bir Asım. Şimdi dönüp baktığım zaman bana sor, abi de 'Asım'ın nesli tanımı yapan sanat eseri göster.' Ne derim biliyor musun? Deli Yürek. Miroğlu tam bir Asım'ın nesliydi işte. Yani bizim bunlarla uğraşmamız lazım. Halbuki onun dehası bugün bile yaşadığımız sorunlara rehber oluyor. Mesela şiirine bakıyorum 'Artık ey milleti merhume, sabah oldu uyan, sana az geldi ezanlar diye ötsün nişanlar, ne Araplık ne Türklük kalacak aç gözünü, dinle peygamberin ilahi sözünü, Türk Arapsız yaşayamaz, kim ki yaşar der delidir, Türk Arap'ın hem sağ gözü hem de sağ elidir.' İşte bu şiiri okusaydık, Arap'ın yerine Türk'ü koysaydık, Türk'ün yerine Kürt'ü koysaydık, 5 bin şehitle milli mücadelede vatan yaptığımız Anadolu'da o gün rakam 100 bini aştı, 100 bin kardeş birbirimiz boğazlamayacaktık."