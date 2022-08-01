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Gittiği mekanda kavga çıkardığı konuşuluyordu! Fahriye Evcen dalga geçti: Botu terk edip...

01.08.2022 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin oğulları Karan ile gittikleri mekanda bir müşteri ile gerginlik yaşadığı iddia edilmişti. Oyuncu Fahriye Evcen iddialarla ilgili yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Burak Özçivit ve oğluyla bota binerken görüntülendikleri anları paylaşan güzel oyuncu çıkan haberlerle fena dalga geçti.

Gittiği mekanda kavga çıkardığı konuşuluyordu! Fahriye Evcen dalga geçti: Botu terk edip...

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Karan ile Bodrum'da mavi tur yapıyor. Çift, geçtiğimiz gün Yalıkavak'a demir attı. İddialara göre çiftin gittiği mekanda Karan'ın müşterilerden birinin masasına çarpması sonrası ortam gerilmiş ve yeni hamile olan güzel oyuncu da kızarak mekanı terk etmişti. Bu iddia gündemdeyken olayın iç yüzünün böyle olmadığı sosyal medyada konuşuluyordu. Gündemde olan Fahriye Evcen bomba bir paylaşım yaptı.

Teknelerine gitmek için bota binerken görüntülenen çift muhabirlerle konuşmamıştı. O fotoğrafı paylaşan Fahriye Evcen haberleri ti'ye aldı.

Ekran Alıntısı

Fahriye Evcen paylaşımında "Kaptanın tekneden sarkan Karan'a 'Yapma' demesi üzerine Fahriye Evcen 'Kimsenin çocuğuna yapma diyemezsin hele benim çocuğuma asla' diyerek botu terk edip sahile kadar ailece yüzdüler. Hahaha" yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit Fahriye Evcen
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