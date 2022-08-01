Gittiği mekanda kavga çıkardığı konuşuluyordu! Fahriye Evcen dalga geçti: Botu terk edip...

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Karan ile Bodrum'da mavi tur yapıyor. Çift, geçtiğimiz gün Yalıkavak'a demir attı. İddialara göre çiftin gittiği mekanda Karan'ın müşterilerden birinin masasına çarpması sonrası ortam gerilmiş ve yeni hamile olan güzel oyuncu da kızarak mekanı terk etmişti. Bu iddia gündemdeyken olayın iç yüzünün böyle olmadığı sosyal medyada konuşuluyordu. Gündemde olan Fahriye Evcen bomba bir paylaşım yaptı.

Teknelerine gitmek için bota binerken görüntülenen çift muhabirlerle konuşmamıştı. O fotoğrafı paylaşan Fahriye Evcen haberleri ti'ye aldı.

Fahriye Evcen paylaşımında "Kaptanın tekneden sarkan Karan'a 'Yapma' demesi üzerine Fahriye Evcen 'Kimsenin çocuğuna yapma diyemezsin hele benim çocuğuma asla' diyerek botu terk edip sahile kadar ailece yüzdüler. Hahaha" yazdı.

