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Gizem Karaca'dan Sağlık Bakanlığı'na: Uçakta sosyali bırak mesafe yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2020 09:18 | Son Güncelleme

Oyuncu Gizem Karaca normalleşme sürecinde uçağa bindi. Karaca kurallara uyulmadığını görünce Sağlık Bakanlığı'na serzenişte bulundu.

Gizem Karaca'dan Sağlık Bakanlığı'na: Uçakta sosyali bırak mesafe yok

Karantina sürecini evinde geçiren ve salgından etkilenmemek adına normalleşme sürecinde bile kurallara harfiyen uyan oyuncu Gizem Karaca, bir uçak yolculuğu yapmak zorunda kalınca sıkıntılı anlar yaşadı.

Kurallara uyulmadığını gören Gizem Karaca da tepkisini Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı bir paylaşımla gösterdi.
gizemkaraca-instagram

Uçakta cam kenarında otururken çektiği bir selfiesini paylaşan Karaca bu karenin üzerine “Sosyal mesafe dediler ama uçakta sosyali bırak mesafe diye bir şey yok off! Hani koltukların aralarında bir koltuk boşluk olacaktı?” yazdı.

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