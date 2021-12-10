Gizem Karaca, Dayı filminin galasında tarzıyla dikkat çekti

Senaryosunu Uğur Bayraktar ve Serkan Öztürk'ün kaleme aldığı, 'Dayı: Bir Adamın Hikâyesi' filmi vizyona girdi. 9 Aralık'da galası gerçekleştirilen Dayı: Bir Adamın Hikâyesi'nin galasında Gizem Karaca cesur tarzıyla dikkat çekti.

Başrolünde yer aldığı yapım için siyah süper mini bir elbise tercih eden Karaca dekoltesiyle de cesaretini konuşturdu.

Galada tarzıyla beğeni toplayan Karaca'ya takipçileri "Yine yakıyorsun" yorumlarında bulundu.

Karaca galada filmle ilgili "İçinde bulunmaktan çok mutluyum. İlk defa böyle bir karakter canlandırdım" dedi.

DAYI: BİR ADAMIN HİKÂYESİ KONUSU NEDİR?

Ufuk Bayraktar'ın yaptığı açıklamaya göre filmin, 2010-2011 yılları arasında Ezel dizisinde canlandırdığı Ramiz Dayı karakteriyle alakası olmadığını, karakteri yaratırken babasından esinlendiğini ve adil ve sevilen bir kabadayının hikâyesini anlattığını açıklamıştır.

