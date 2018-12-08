Gizem Karaca: O görüntüler elimizde!

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Gizem Karaca, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Çıkışta gazetecilerle karşılaşan Karaca, "İçeri girerken elinizde dosya vardı yeni bir projemi var?" sorusu üzerine, "Yeni bir film senaryosu. Yeni okumaya başladım, çok hoşuma gitti. Film Doğu Ekspresi'nde geçiyor, devamını anlatmayayım çünkü daha çok yeni. Sürprizi kaçmasın" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Gizem Karaca’nın, film için konakladığı Fethiye’deki otelde alkolün dozunu kaçırınca olay çıkardığı iddia edilmişti. Hatta oyuncunun müşterileri rahatsız ettiği için otelden gönderildiği ileri sürülmüştü.

"O GÖRÜNTÜLER AVUKATIMIN ELİNDE"

O haberlere açıklık getiren Karaca, "Bu konuyla alakalı hukuksal bir süreç başlattım. Haberler kesinlikle yalan. Otel de bu konuda bana çok yardımcı oluyor. Güvenlik kameralarının görüntüleri avukatımın elinde. Durup duruken böyle bir haber çıkması çok saçma. Çünkü ben kavgacı bir insan değilim, ne bir kaprisim var ne de bir derdim. Alkol içip, kavga çıkartacak bir yapıya sahip değilim" diye konuştu.

Karaca, "O haberleri eşime gönderdim, ‘Bak kovulmuşum’ dedim, şaşırdı. Beni tanıdığı için hiç önemsemedi, hatta ‘Sıkma canını’ diye teselli etti" dedi.

