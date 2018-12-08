MAGAZİN

Gizem Karaca: O görüntüler elimizde!

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.12.2018 17:43 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde Gizem Karaca’nın, film için konakladığı Fethiye’deki otelde alkolün dozunu kaçırınca olay çıkardığı iddia edilmişti. Hatta oyuncunun müşterileri rahatsız ettiği için otelden gönderildiği ileri sürülmüştü. O haberlere açıklık getiren Karaca, "Bu konuyla alakalı hukuksal bir süreç başlattım. Güvenlik kameralarının görüntüleri avukatımın elinde. Alkol içip, kavga çıkartacak bir yapıya sahip değilim" dedi.

Gizem Karaca: O görüntüler elimizde!

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Gizem Karaca, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Çıkışta gazetecilerle karşılaşan Karaca, "İçeri girerken elinizde dosya vardı yeni bir projemi var?" sorusu üzerine, "Yeni bir film senaryosu. Yeni okumaya başladım, çok hoşuma gitti. Film Doğu Ekspresi'nde geçiyor, devamını anlatmayayım çünkü daha çok yeni. Sürprizi kaçmasın" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Gizem Karaca’nın, film için konakladığı Fethiye’deki otelde alkolün dozunu kaçırınca olay çıkardığı iddia edilmişti. Hatta oyuncunun müşterileri rahatsız ettiği için otelden gönderildiği ileri sürülmüştü.

2252560_62c714be4ebd40b56a5799470615ea24_640x640

"O GÖRÜNTÜLER AVUKATIMIN ELİNDE"

O haberlere açıklık getiren Karaca, "Bu konuyla alakalı hukuksal bir süreç başlattım. Haberler kesinlikle yalan. Otel de bu konuda bana çok yardımcı oluyor. Güvenlik kameralarının görüntüleri avukatımın elinde. Durup duruken böyle bir haber çıkması çok saçma. Çünkü ben kavgacı bir insan değilim, ne bir kaprisim var ne de bir derdim. Alkol içip, kavga çıkartacak bir yapıya sahip değilim" diye konuştu.

Karaca, "O haberleri eşime gönderdim, ‘Bak kovulmuşum’ dedim, şaşırdı. Beni tanıdığı için hiç önemsemedi, hatta ‘Sıkma canını’ diye teselli etti" dedi.

PARTNERDeğişim dediğin böyle olur! Son halini gören şok geçirdiDeğişim dediğin böyle olur! Son halini gören şok geçirdi
Kim Kardashian'ın paylaşımında dikkat çeken detay!Kim Kardashian'ın paylaşımında dikkat çeken detay!
Naz Elmas: Hiç kirada oturmadımNaz Elmas: Hiç kirada oturmadım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gizem Karaca magazin

En Çok Okunan Haberler

HDP'den İstanbul ve İzmir için bomba isimler!

HDP'den İstanbul ve İzmir için bomba isimler!

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözü tarih kitabına girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözü tarih kitabına girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hiç böyle görmediniz: Bu Oflular bir alem ya, bir dinle

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hiç böyle görmediniz: Bu Oflular bir alem ya, bir dinle

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, hastanede tedavi altına alındı

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, hastanede tedavi altına alındı

Survivor Şampiyonu Avatar Atakan'tan alkış toplayan hareket! 850 bin lira bağışladı

Survivor Şampiyonu Avatar Atakan'tan alkış toplayan hareket! 850 bin lira bağışladı

İlginizi Çekebilir

Metin Akpınar'dan üzen açıklama: Yolun sonuna geldim

Metin Akpınar'dan üzen açıklama: Yolun sonuna geldim

Acun Ilıcalı'dan Survivor 2019 için sürpriz paylaşım

Acun Ilıcalı'dan Survivor 2019 için sürpriz paylaşım

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ayrılıyor mu?

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ayrılıyor mu?

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

Ebru Gündeş'e şok suçlama! Reza Zarrab gibi o da ülkeyi sattı

Ebru Gündeş'e şok suçlama! Reza Zarrab gibi o da ülkeyi sattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kim Kardashian'ın paylaşımında dikkat çeken detay!

Kim Kardashian'ın paylaşımında dikkat çeken detay!

Naz Elmas: Hiç kirada oturmadım

Naz Elmas: Hiç kirada oturmadım

Deniz Akkaya: Kızım Sezen Aksu'yu tanımıyor

Deniz Akkaya: Kızım Sezen Aksu'yu tanımıyor

Ferhat Göçer yazdı Kıvanç Tatlıtuğ söyledi

Ferhat Göçer yazdı Kıvanç Tatlıtuğ söyledi

Samet Liçina çıplak görüntülerini paylaştı! Kerimcan'ın kankası olay

Kerimcan'ın kankası olay! Çıplak görüntülerini paylaştı

Şevval'den kapitalizm mesajlı hastalık paylaşımı

Şevval'den kapitalizm mesajlı hastalık paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.