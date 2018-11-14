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Gizem Karaca otelden kovuldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.11.2018 09:13 | Son Güncelleme

Bir dönem uyuşturucu davasıyla anılan ve ceza alan Gizem Karaca kaldığı otelde olay çıkardı! Karaca kaldığı otele rahatsızlık verince, kovuldu.

Gizem Karaca otelden kovuldu

İddiaya göre; Gizem Karaca, başrolünü Ümit Kantarcılar’la paylaştığı “Bizim Semtin Çocukları” filmi için Fethiye’de konakladığı otelde olay çıkardı. Oyuncu, eğlencenin dozunu fazla kaçırınca otelin lobisinde bağırmaya başladı.

Milliyet’in haberine göre; görevliler, Gizem Karaca’yı sakinleştirmek için araya girse de başarılı olamadı.

Daha sonra duruma set ekibi ve oyuncular müdahale etti.

Ancak tartışmanın daha da büyüdüğü öğrenildi.

Ortam sakinleşmeyince, otel yönetimi diğer müşterileri rahatsız ettiği gerekçesiyle Gizem Karaca’dan otelden ayrılmasını istedi.

Gizem Karaca, daha sonra başka bir otele yerleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Bizim Semtin Çocukları Gizem Karaca

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