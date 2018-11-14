Gizem Karaca otelden kovuldu

İddiaya göre; Gizem Karaca, başrolünü Ümit Kantarcılar’la paylaştığı “Bizim Semtin Çocukları” filmi için Fethiye’de konakladığı otelde olay çıkardı. Oyuncu, eğlencenin dozunu fazla kaçırınca otelin lobisinde bağırmaya başladı.

Milliyet’in haberine göre; görevliler, Gizem Karaca’yı sakinleştirmek için araya girse de başarılı olamadı.

Daha sonra duruma set ekibi ve oyuncular müdahale etti.

Ancak tartışmanın daha da büyüdüğü öğrenildi.

Ortam sakinleşmeyince, otel yönetimi diğer müşterileri rahatsız ettiği gerekçesiyle Gizem Karaca’dan otelden ayrılmasını istedi.

Gizem Karaca, daha sonra başka bir otele yerleşti.

