Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Gizemini hala koruyan tarihin en garip ışınlanma deneyi: Philadelphia

Gizemini hala koruyan tarihin en garip ışınlanma deneyi: Philadelphia

Seray Üstün Seray Üstün 11.03.2021 14:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Gizemini hala koruyan tarihin en garip ışınlanma deneyi: Philadelphia

Philadelphia Deneyi Amerikan donanmasında 28 Ekim 1943 tarihinde Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehri limanında gerçekleştirildiği iddia edilen deneydir. Deneyin temelinde Albert Einstein’ın Birleşik Alan Teorisi yer alıyor. 2. Dünya Savaşı sırasında üstünlük sağlamak amacıyla ortaya konulan bu deney devlet sırrı statüsünde yer aldığı için sonuçları kesin olarak kamuoyuyla paylaşılmadı.

Bilim kurgu filmlerinde yer alan ışınlanma hemen hemen her insanın hayalini kurduğu bir ütopyadır. 1943 yılında Amerikalı bilim insanları Philadelphia Deneyi olarak da isimlendirilen bir keşfe imza atmış. Rainbow Project olarak bilinen bu deney Einstein’ın birleşik alanlar kuramına dayanıyor ve gizli bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Deneyin resmi ve bilimsel adı “Project Rainbow” (Gökkuşağı Projesi) olarak geçiyordu. İddialara göre, II. Dünya Savaşı sırasında küçük destroyer tipi bir savaş gemisinin başından geçti. Olayın yeri Philadelphia Deniz Üssü’ydü. Amaç ise gemiyi düşmanın fark etmemesi için görünmez yapmaktı. Projeye göre gemiler düşman radarlarına yakalanmadan istenilen yerde birden ortaya çıkacaktı. Bilimsel tanımıyla 'optikal görünmezlik' diye adlandırılan bu sistemde; özel bir mekanizma veya jeneratörle oluşturulan çok güçlü bir manyetik alanın, önce; hedef gemiyi sarması, sonra da; ışınları veya radar dalgalarını büker yada kırarken de gemiye görünmez sağlaması hedeflenmişti. Projenin düşüncesi bir mucizeye benziyordu. Hatta iddialara göre bu proje başarılı olmuştu. Yani söz konusu olan gemi fiziksel olarak kaybolmuş ve yeniden ortaya çıkmıştı. Ancak deneyin asıl amacı geminin kaybolduğu yerden başka bir yerde ortaya çıkmasını sağlamaktı. Başka bir ifadeyle ışınlanma yapılmalıydı.

Philadelphia Deneyi’nin temelinde düşünce olarak Albert Einstein’ın ”Çekim ve Elektriklenmede Birleşik Alan Kuramı” yatar. Bu teori bu konuyla ilgili kişilerce “Elektronik kamuflaj” olarak yeniden isimlendirildi. Einstein, bu teorisi 1925-27 arasında Almanya’da bir bilim dergisinde yayınlandı. Fakat Einstein, bu teoriyi daha denememiş ve daha tam anlamıyla geliştirmemişti.O zamanlardaki amaç, çok güçlü elektromanyetik alan yaratılarak gemilerin görünmez olmaları ve düşman kuvvetlerine karşı korunmasıydı.Hatta bu olayı havada oluşturarak üslerin görünmesinin engellenmesi de düşünülmüştü.

İnsanların davranışlarını anlamlandırmak için yapılan korkunç deney: Küçük Albert Deneyiİnsanların davranışlarını anlamlandırmak için yapılan korkunç deney: Küçük Albert Deneyi

DENEY ANI

deney günü

Olaylar 1943 yılı Haziran ayında başladı. Geminin adı USS Eldridge’di, DE 173 bir koruma destroyeri olarak sınıflandırılmıştı. Bir görgü şahidine göre,75 KVA gücündeki iki dev jeneratör geminin ön top taretlerinin altına monte edildi.

Buradan geminin güvertesine 4 manyetik ışın yayılacaktı. 3 RF vericisi ( Her biri iki megavat CW gücündeydi) güverteye monte edilmişti. 3000 adet 6L6 güç artırıcı tüp, iki jeneratörün oluşturduğu gücü yayacaklardı. Özel senkronizasyon ve modülasyon devreleriyle diğer ekipman, oluşan kütlesel elektromanyetik alanları kullanılırlığa indirgerken, kırılmış ışınlar ve radyo dalgaları gemiyi saracak ve sonuçta gemi düşman gözlemcileri için görünmez olacaktı.

USS Eldridge adlı destroyer, Philadelphia Deniz üssü’nün önünde biraz açıkta duruyordu, gözlem gemisi olarak da SS Andrew Furuseth isimli bir şilep seçilmişti. İşte iddialara göre DE173 sınıfı 1240 tonluk USS Eldridge birkaç dakikada 600 km uzağa gidip geri dönmüştür. Gemi dakikalar içerisinde bir sis bulutu içinde kaybolmuş ve geri gelmiştir. Sis azaldıktan sonra mürettabatın çoğu geminin yanından sarkıp kusmuştur. Yine aynı şekilde bazı denizciler yok olmuş veya eriyen metal levhaların içinde kalmıştır.

OLAYIN TANIKLARINDAN BİRİNİN ESRARENGİZ ÖLÜMÜ

görgü

1984 yılında beyaz perdeye aktarılan bu deney daha öncesinde ciddiye alınmamıştır. Deneye şahit olanlar hipnoz seansına katılabileceklerini veya pentotal (bilinci uyuşturarak iradeyi kıran ve doğruyu söyleten bir ilaç) kullanarak gördüklerini anlatabileceğini savunmuşlardır.

Bu olaydan iki yıl kadar sonra tanıklardan birisi Dr. Morris Jessup’e ulaştı.Bu kişi Carl M. Allen imzasıyla, 1950 yılında Dr. Morris K. Jessup’a garip mektuplar gönderdi ama zarfın üzerindeki isim Carlos Miguel Allende’ydi. Mektuplarda olayı baştan sona ifade eden Allen, etkin bir biçimde açıklanması halinde insanların böyle bir nakil sistemiyle yıldızlara dahi gidebileceğini yazıyordu. Olayın görgü tanıdıklarından birinden duyduklarını ifade etmek için sesini duyurmaya çalışan Jessup, Miami’de Hammock Parkı’nda, kendi aracı içerisinde ölü bulunmuştur. Polis raporlarına göre arabasında egzoz gazıyla intihar etmiştir.

Amerikan donanması böyle bir deneyin kayıtlarda olmadığını belirtirken, herhangi bir delil ise bulunmamaktadır. Resmi makamlarca defalarca yalanlanmasına rağmen bilim tarihinde en çok merak edilen konular arasında yerini korumaktadır.

İnsanlık tarihini baştan yazan korkunç deney: Stanford Hapishane Deneyiİnsanlık tarihini baştan yazan korkunç deney: Stanford Hapishane Deneyi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Onların da ilgiye ihtiyacı var! Piranaları, köpek balıklarını elleriyle besliyorOnların da ilgiye ihtiyacı var! Piranaları, köpek balıklarını elleriyle besliyor
Maskeden ortaya çıkan sanat! Koronavirüs ilham olduMaskeden ortaya çıkan sanat! Koronavirüs ilham oldu
Burayı 6 ayda 50 bin kişi ziyaret etti!Burayı 6 ayda 50 bin kişi ziyaret etti!
Anahtar Kelimeler:
Amerika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Osmanlı’da o yılın gizemi! 33 yılda bir hiç yaşanmamış sayılıyor

Osmanlı’da o yılın gizemi! 33 yılda bir hiç yaşanmamış sayılıyor

Resimdeki lolipopu ne kadar sürede görebilirsiniz?

Resimdeki lolipopu ne kadar sürede görebilirsiniz?

İlginç ve talihsiz ölümleriyle uzun süre konuşulan ünlü isimler!

İlginç ve talihsiz ölümleriyle uzun süre konuşulan ünlü isimler!

Tarihin en ilginç olayı! Yorgunluktan ölene kadar dans ettiler

Tarihin en ilginç olayı! Yorgunluktan ölene kadar dans ettiler

İlginizi Çekebilir

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Görüşünüzü test edin! Saklanan kurbağayı görebiliyor musunuz?

Görüşünüzü test edin! Saklanan kurbağayı görebiliyor musunuz?

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kişilik testi! Hangisini tercih edersiniz?

Kişilik testi! Hangisini tercih edersiniz?

Masumlar Apartmanı Gülben’in gerçek hikayesi!

Masumlar Apartmanı Gülben’in gerçek hikayesi!

Kişilik testi! Cevaplarınız kişiliğinizin gizemini çözüyor

Kişilik testi! Cevaplarınız kişiliğinizin gizemini çözüyor

Diğer Haberler

Çözümü bulun! Acil durumlar karşısında nasıl reaksiyon verirsiniz?

Bu durumla karşılaşırsanız ne yaparsınız?

Koronavirüs pandemisiyle hayatlarına giren maskelerle nefes kesen tasarımlar yapan sanatçı: Tatsuya Tanaka

Maskeden ortaya çıkan sanat! Koronavirüs ilham oldu

TV yayın akışı 11 Mart 2021 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı..

11 Mart 2021 Perşembe: TV yayın akışı...

Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 11 Mart tarihte bugün neler oldu?

Tarihte bugün neler oldu?

Masallara konu olan ve tüm Avrupa’yı etkisi altına alan ölümcül dans salgının gizemli hikayesi

Tarihin en ilginç olayı! Yorgunluktan ölene kadar dans ettiler

İşte 10 Mart reyting sonuçları! Sadakatsiz mi, Kuruluş Osman mı birinci?

İşte 10 Mart reyting sonuçları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.