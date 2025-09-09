Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Gizemli sokak sanatçısı Banksy'den yeni eser! Politik aktivist 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya... Kimliği ortaya çıkabilir

Londra’daki tarihi adliye binasına yaptığı grafiti nedeniyle Banksy hakkında "suç soruşturması" başlatıldı. Polis, eser nedeniyle kimliğini gizleyen sanatçının mahkemeye çağrılması durumunda adını açıklamak zorunda kalabileceğini belirtti.

Gizemli sokak sanatçısı Banksy'den yeni eser! Politik aktivist 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya... Kimliği ortaya çıkabilir
Çiğdem Sevinç

Ünlü sokak sanatçısı Banksy, Londra’daki Kraliyet Adalet Sarayı’na yaptığı yeni grafitiyle bir kez daha gündeme geldi. Ancak bu kez olay, sanatın ötesine geçerek “suç soruşturmasına” dönüştü. Polis, kamuya ait tarihi binaya zarar verildiği gerekçesiyle “suç duyurusu” aldıklarını ve Banksy’nin kimliğini ortaya çıkarabilecek bir soruşturma başlattıklarını duyurdu.

Gizemli sokak sanatçısı Banksy den yeni eser! Politik aktivist 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya... Kimliği ortaya çıkabilir 1

HAKİMİN EYLEMCİYE SALDIRDIĞI GRAFİTİ

Banksy, pazartesi günü sarayın dış duvarına bir resim yaptı. Eserde, cübbeli ve peruklu bir hâkim, elindeki tokmakla yerde yatan bir eylemciye vuruyor. Eylemcinin elinde ise kanlı bir pankart bulunuyor. Bu resim, Banksy tarafından Instagram hesabında “Royal Courts Of Justice, London” notuyla paylaşıldı.

Ancak bu grafiti kısa süre içinde siyah plastik örtüler ve metal bariyerlerle kapatıldı. Binanın tarihi dokusunu koruma zorunluluğu nedeniyle, yetkililer eserin kaldırılacağını açıkladı.

Gizemli sokak sanatçısı Banksy den yeni eser! Politik aktivist 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya... Kimliği ortaya çıkabilir 2

900 KİŞİLİK GÖZALTI SONRASI GELDİ

Bu çarpıcı eser, geçtiğimiz cumartesi Londra’da düzenlenen “Defend Our Juries” protestosunun hemen ardından ortaya çıktı. Gösteri sırasında yaklaşık 890 kişi gözaltına alınmış, bunların 857’si ise daha önce terör örgütü ilan edilen “Palestine Action” adlı gruba destek verdiği için tutuklanmıştı.

Gizemli sokak sanatçısı Banksy den yeni eser! Politik aktivist 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya... Kimliği ortaya çıkabilir 3

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Metropolitan Polis Teşkilatı, 8 Eylül Pazartesi günü gelen ihbar üzerine olayla ilgili resmi bir soruşturma başlattı. “Kraliyet Adalet Sarayı’na zarar verildiği” gerekçesiyle yürütülen bu inceleme kapsamında, eserin maddi zarar boyutu da değerlendirilecek.

Eğer zararın 5.000 sterlini aşması tespit edilirse, suçlu hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istenebilir.

Zarar bu miktarın altındaysa, ceza 3 ay hapis veya 2.500 sterline kadar para cezası olabilir.

Banksy’nin bugüne kadar kimliğini gizli tutmasıyla bilindiğini hatırlatan yetkililer, mahkemeye çağrılması durumunda gerçek adını açıklamak zorunda kalabileceğini belirtti.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Doktorlar görünce şaştı kaldı! 22 yıl boyunca kalçasında yaşamış! Doktorlar görünce şaştı kaldı! 22 yıl boyunca kalçasında yaşamış!
Trump viagra mı içti? Milyonların gözü önünde oldu... Sosyal medyada infiale yol açtıTrump viagra mı içti? Milyonların gözü önünde oldu... Sosyal medyada infiale yol açtı

Anahtar Kelimeler:
Ceza Adalet Sarayı hapis kraliyet ailesi Banksy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İş imzaya kaldı! F.Bahçe'de yeni teknik direktör an meselesi

İş imzaya kaldı! F.Bahçe'de yeni teknik direktör an meselesi

Kılıçdaroğlu partinin başına geçmek istiyor

Kılıçdaroğlu partinin başına geçmek istiyor

Çalışanlar dikkat! Eşine sürpriz yaptı, işinden atıldı... İşte sebebi

Çalışanlar dikkat! Eşine sürpriz yaptı, işinden atıldı... İşte sebebi

Trump viagra mı içti? Milyonların gözü önünde oldu... Sosyal medyada infiale yol açtı

Trump viagra mı içti? Milyonların gözü önünde oldu... Sosyal medyada infiale yol açtı

Doktora gitmedi, Chat GPT'ye güvendi! Şimdi öleceği günü bekliyor

Doktora gitmedi, Chat GPT'ye güvendi! Şimdi öleceği günü bekliyor

19 yaşındaki askere cinsel saldırı! Taciz eden de komutanı çıktı

19 yaşındaki askere cinsel saldırı! Taciz eden de komutanı çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.