Gizemli sokak sanatçısı Banksy'den yeni eser! Politik aktivist 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya... Kimliği ortaya çıkabilir

Ünlü sokak sanatçısı Banksy, Londra’daki Kraliyet Adalet Sarayı’na yaptığı yeni grafitiyle bir kez daha gündeme geldi. Ancak bu kez olay, sanatın ötesine geçerek “suç soruşturmasına” dönüştü. Polis, kamuya ait tarihi binaya zarar verildiği gerekçesiyle “suç duyurusu” aldıklarını ve Banksy’nin kimliğini ortaya çıkarabilecek bir soruşturma başlattıklarını duyurdu.

HAKİMİN EYLEMCİYE SALDIRDIĞI GRAFİTİ

Banksy, pazartesi günü sarayın dış duvarına bir resim yaptı. Eserde, cübbeli ve peruklu bir hâkim, elindeki tokmakla yerde yatan bir eylemciye vuruyor. Eylemcinin elinde ise kanlı bir pankart bulunuyor. Bu resim, Banksy tarafından Instagram hesabında “Royal Courts Of Justice, London” notuyla paylaşıldı.

Ancak bu grafiti kısa süre içinde siyah plastik örtüler ve metal bariyerlerle kapatıldı. Binanın tarihi dokusunu koruma zorunluluğu nedeniyle, yetkililer eserin kaldırılacağını açıkladı.

900 KİŞİLİK GÖZALTI SONRASI GELDİ

Bu çarpıcı eser, geçtiğimiz cumartesi Londra’da düzenlenen “Defend Our Juries” protestosunun hemen ardından ortaya çıktı. Gösteri sırasında yaklaşık 890 kişi gözaltına alınmış, bunların 857’si ise daha önce terör örgütü ilan edilen “Palestine Action” adlı gruba destek verdiği için tutuklanmıştı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Metropolitan Polis Teşkilatı, 8 Eylül Pazartesi günü gelen ihbar üzerine olayla ilgili resmi bir soruşturma başlattı. “Kraliyet Adalet Sarayı’na zarar verildiği” gerekçesiyle yürütülen bu inceleme kapsamında, eserin maddi zarar boyutu da değerlendirilecek.

Eğer zararın 5.000 sterlini aşması tespit edilirse, suçlu hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istenebilir.

Zarar bu miktarın altındaysa, ceza 3 ay hapis veya 2.500 sterline kadar para cezası olabilir.

Banksy’nin bugüne kadar kimliğini gizli tutmasıyla bilindiğini hatırlatan yetkililer, mahkemeye çağrılması durumunda gerçek adını açıklamak zorunda kalabileceğini belirtti.