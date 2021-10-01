Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Göbeklitepe’de balon turları yeniden başladı! Gökyüzünde görsel şölen oluşturdu

Göbeklitepe’de balon turları yeniden başladı! Gökyüzünde görsel şölen oluşturdu

01.10.2021 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe’de pandemi nedeniyle ara verilen ticari sıcak hava balonu turları, yeniden start aldı.

Göbeklitepe’de balon turları yeniden başladı! Gökyüzünde görsel şölen oluşturdu

Şanlıurfa'da turistik ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla valilik ve büyükşehir belediyesinin destekleri ile geçtiğimiz yıl başlatılan ticari sıcak hava balonu turlarına, pandemi nedeniyle bir süre ara verilmişti. Bugün tekrar başlayan ve haftanın 3 günü devam edecek olan ticari balon uçuşları ile ziyaretçiler, Göbeklitepe'de gün doğumunu havadan izlemenin keyfini yaşadı.

“URFA GÖKLERİNDE ARTIK BALON HEP OLACAK”

Sıcak hava balonu pilotu Bilge Ezel, yaptığı açıklamada, uçuşlarının tekrar başlamasını sevincini yaşadıklarını söyledi. Ezel, "Evet kısa bir süre kısa bir ara vermiştik. Pandemiden dolayı ara verdiğimiz normal yolcu ticari uçlarımıza devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçler haftada 3 gün olmak üzere devam edecek. Dolayısıyla kışın burada biraz daha yumuşak hava var. Önümüzdeki Ağustos, Temmuz ayına devam edeceğiz. Bununla beraber hem yabancı destinasyonları buraya davet edeceğiz hem normal ticari olarak bizim müşterilerimiz var onların uçuşları devam edecek. İlk etapta haftada 3 gün olan uçuşlarımız 10-15 gün içerisinde rezervasyonlarımız ile birlikte daha da hızlanacak. İki aşamada haftada 3 gün olan uçuşlarımız, duruma göre 4 veya 5 güne çıkaracağız. Burada bölgenin balon turizmi ile ilgili adımlarını atmış durumdayız. Maalesef pandemi nedeniyle bunları ara vermiştik. Bir ay, bir buçuk ay gibi beklememiz oldu ama bundan sonra Urfa göklerinde balonlar her zaman olacak” ifadelerini kullandı.

Sıcak hava balonuna ilk kez binen ziyaretçiler, güneşin doğuşunu balonda izlemenin keyfini yaşadıklarını belirtti.

(İHA)

İznik Gölü'ndeki bazilikanın 13. yüzyılda gömülerek terk edildiği ortaya çıktıİznik Gölü'ndeki bazilikanın 13. yüzyılda gömülerek terk edildiği ortaya çıktı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Simpsonlar yine bildi! Sevilen dizinin İngiltere’deki benzin kıtlığını öngördüğü iddia edildiSimpsonlar yine bildi! Sevilen dizinin İngiltere’deki benzin kıtlığını öngördüğü iddia edildi
PARTNER"Son nefesime kadar mücadele vereceğim!""Son nefesime kadar mücadele vereceğim!"
En izole kabile! 60 bin yıldır insanlıktan uzakta yaşıyorlarEn izole kabile! 60 bin yıldır insanlıktan uzakta yaşıyorlar
Anahtar Kelimeler:
Göbeklitepe Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Simpsonlar yine bildi! Bu kehaneti de tuttu

Simpsonlar yine bildi! Bu kehaneti de tuttu

Sosyal medyada gördüğünüze inanmayın! Gerçek farklıymış

Sosyal medyada gördüğünüze inanmayın! Gerçek farklıymış

Köpek gibi davranıyor! Milyonlarca dolar kazanıyor

Köpek gibi davranıyor! Milyonlarca dolar kazanıyor

Fenomen ikizlerden şaşırtan itiraf! “Para teklif ediyorlar”

Fenomen ikizlerden şaşırtan itiraf! “Para teklif ediyorlar”

İlginizi Çekebilir

Bu halini herkes unuttu!

Bu halini herkes unuttu!

Sosyal medya onu konuşuyor! Yaşına inanamayacaksınız

Sosyal medya onu konuşuyor! Yaşına inanamayacaksınız

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Herkes onu konuşuyor! Yaptığı mesleğe inanamayacaksınız

Herkes onu konuşuyor! Yaptığı mesleğe inanamayacaksınız

Bilim cevap bulamıyor! Sıradışı beslenme rutinleri şaşırttı

Bilim cevap bulamıyor! Sıradışı beslenme rutinleri şaşırttı

2484 yılından geldiğini söyledi! Kehanetleri ürpertti

2484 yılından geldiğini söyledi! Kehanetleri ürpertti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.