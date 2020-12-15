Göcek nerede? Göcek'te nerede denize girilir, koyları nerededir, ne yapılır?

Muğla ilinin en güzel koylarına sahip olan Göcek beldesi; sakin ve keyifli vakit geçirebileceğiniz, yat turizminin olduğu eşsiz yerlerden biri. Deniz ve ormanla iç içe olacağınız Göcek, Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken yerler arasında sayılıyor. "Göcek nerede, burada ne yapılır?" gibi sorularınıza cevap bulabileceğiniz tüm detaylar yazımızda sizleri bekliyor!
Göcek'in nerede, hangi ilde olduğuna ve Göcek'e nasıl gidildiğine dair tüm soruların cevaplarını bu başlık altında bulabilirsiniz.
Fethiye Körfezi'nin en korunaklı limanlarından biri olarak bilinen Göcek, Muğla iline bağlı olup Fethiye ilçesinde yer alır.
Dalaman ile Fethiye arasında yer alan Göcek beldesine ulaşım eskisine nazaran artık çok kolay! Deniz, hava veya kara yoluyla ulaşım sağlamanız mümkün.
Göcek'teki tesisler, 5 yıldızlı otellerden butik otellere varan alternatifleriyle bütçenize ve önceliklerinize göre seçim yapabileceğiniz konaklama seçeneği sunuyor. Keyifli ve konforlu bir şekilde tatil yapmak isteyen kalabalık aile ve arkadaş grupları için Göcek apart otelleri de mevcut. Günlük otel fiyatları 150 ile 1000 TL arasında değişkenlik gösteriyor.
Geniş fiyat aralığına sahip seçenekler arasından bütçenize uygun bir yer bulabilirsiniz. Otel haricinde internet üzerinden Göcek pansiyon ve Göcek butik oteller olarak arama yaparak farklı konaklama seçeneklerine de ulaşabilirsiniz. Ayrıca doğayla iç içe bir konaklama yapmak isterseniz ücretli ve ücretsiz birçok kamp alanı bulunan Göcek'te kamp yapabilirsiniz.
Yeşilin ve mavinin iç içe geçtiği, muazzam güzelliğe sahip ve huzur vadeden her bir köşesiyle her yıl binlerce misafiri ağırlayan Göcek'e yolunuz düşerse koylarına uğramadan dönmemelisiniz. Birden fazla koya sahip olan Göcek kendine hayran bırakmayı başarıyor.
Göcek'te denize girmek istediğinizde büyük otellerde kaldığınız takdirde otellerin özel plajlarından yararlanabilirsiniz. Halka açık bir plaj arıyorsanız İnlice, Sarsala, İztuzu, Günlüklü, Göcek Adası, Katrancı Koyu Tabiat Parkı, Ölüdeniz, Sarıgerme plajlarını tercih edebilirsiniz. Birçoğu araba mesafesinde olan istediğiniz plajlara özel aracınız ile rahatlıkla ulaşabilirsiniz.
Şehir yaşantısından uzaklaşmak istediğinizde Muğla'nın sakin ve huzurlu beldesi Göcek'te birbirinden güzel koylarda denize girebilir, doğa yürüyüşleri yapabilir, tekne turlarına çıkabilirsiniz.
Göcek'te keyifle vakit geçirmek, yeşile ve maviye bir arada doymak isterseniz tekne turlarına katılabilirsiniz. Günübirlik tekne turlarının rotaları değişiklik gösterebiliyor. Koyları gezen tekne turları, Kleopatra Hamam Koyu, Akvaryum Koyu, Bedri Rahmi Koyu, Yassıca Adaları, Yavansu Koyu ve Göbün Kuyu'na uğruyor.
Göcek, yat turizminin kalbi olduğu için zamanla marinacılık sektöründe gelişme göstermiş. Dünya standartlarında 6 adet marinaya sahip olan Göcek'in marinalarından 4 tanesi merkezde 2 tanesiyse Büngüş Koyunda yer alıyor.
Doğayla iç içe olmasıyla anılan Göcek beldesinde konaklamak için deniz/orman manzaralı, denize sıfır, Göcek merkezinde ya da merkezden uzak özelliklerinde kiralık villalar, kalacak olan misafirlere dayalı döşeli olarak teslim ediliyor. Ev konforunda bir tatil geçirmek isterseniz Göcek'teki kiralık villalara internet üzerinden göz atabilirsiniz.
Fethiye ile Göcek arası kuş uçuşu olarak 20, kara yolu ile 26,7 kilometredir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum