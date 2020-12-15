Göcek nerede? Göcek'te nerede denize girilir, koyları nerededir, ne yapılır?

Muğla ilinin en güzel koylarına sahip olan Göcek beldesi; sakin ve keyifli vakit geçirebileceğiniz, yat turizminin olduğu eşsiz yerlerden biri. Deniz ve ormanla iç içe olacağınız Göcek, Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken yerler arasında sayılıyor. "Göcek nerede, burada ne yapılır?" gibi sorularınıza cevap bulabileceğiniz tüm detaylar yazımızda sizleri bekliyor!

Göcek Nerede?

Göcek'in nerede, hangi ilde olduğuna ve Göcek'e nasıl gidildiğine dair tüm soruların cevaplarını bu başlık altında bulabilirsiniz.

Göcek Nereye Bağlı?

Fethiye Körfezi'nin en korunaklı limanlarından biri olarak bilinen Göcek, Muğla iline bağlı olup Fethiye ilçesinde yer alır.

Göcek'e Nasıl Gidilir?

Dalaman ile Fethiye arasında yer alan Göcek beldesine ulaşım eskisine nazaran artık çok kolay! Deniz, hava veya kara yoluyla ulaşım sağlamanız mümkün.

Özel aracınız ile seyahat edecekseniz İstanbul'dan yaklaşık 8-9 saatte Osmangazi Köprüsü üzerinden İzmir yoluna bağlanabilir ve Göcek'e ulaşabilirsiniz.

Ankara tarafından ise Aydın-Muğla yolu üzerinden 9-9,5 saatte Göcek'e ulaşabilirsiniz.

Otobüs ile seyahat etmeyi tercih ediyorsanız bulunduğunuz şehirden Fethiye'ye giden bir otobüse binip Fethiye otogarında inebilir ve ardından Göcek minibüslerini kullanabilirsiniz.

Uçak ile seyahat etmeyi tercih ediyorsanız bulunduğunuz şehirden Dalaman Havalimanı'na giden bir uçağa binebilir, havalimanından Göcek'e giden taksi ve HAVAŞ araçlarını kullanarak Göcek'e ulaşabilirsiniz.

Göcek'e deniz üzerinden ulaşmak isterseniz kıyı şeridinde bulunan 6 marinadan herhangi birine özel deniz aracınız ile ulaşabilirsiniz.

Göcek'te Nerede Kalınır?

Göcek'teki tesisler, 5 yıldızlı otellerden butik otellere varan alternatifleriyle bütçenize ve önceliklerinize göre seçim yapabileceğiniz konaklama seçeneği sunuyor. Keyifli ve konforlu bir şekilde tatil yapmak isteyen kalabalık aile ve arkadaş grupları için Göcek apart otelleri de mevcut. Günlük otel fiyatları 150 ile 1000 TL arasında değişkenlik gösteriyor.