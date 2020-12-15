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Göcek nerede? Göcek'te nerede denize girilir, koyları nerededir, ne yapılır?

Ali Gövel Ali Gövel 15.12.2020 14:51 | Son Güncelleme:
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Göcek nerede? Göcek'te nerede denize girilir, koyları nerededir, ne yapılır?

İçindekiler

  • Göcek Nerede?
  • Göcek Nereye Bağlı?
  • Göcek'e Nasıl Gidilir?
  • Göcek'te Nerede Kalınır?
  • Göcek Koyları Nerede?
  • Göcek'te Denize Nerede Girilir?
  • Göcek Ne Yapılır?
  • Göcek Tekne Turu
  • Göcek Marina
  • Göcek Kiralık Villa
  • Göcek Fethiye Arası Kaç Kilometre?

Göcek, yat turizmi denince akıllara gelen ilk yerlerden biri olarak kabul ediliyor. Bu sebeple "Göcek nerede, hangi ilde, Göcek'te nerede kalınır?" sorularının yanıtı başta olmak üzere, yat turizminin nabzının attığı bu beldeye dair pek çok detay merak ediliyor. İşte Göcek'le ilgili bilmeniz gerekenler...

Muğla ilinin en güzel koylarına sahip olan Göcek beldesi; sakin ve keyifli vakit geçirebileceğiniz, yat turizminin olduğu eşsiz yerlerden biri. Deniz ve ormanla iç içe olacağınız Göcek, Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken yerler arasında sayılıyor. "Göcek nerede, burada ne yapılır?" gibi sorularınıza cevap bulabileceğiniz tüm detaylar yazımızda sizleri bekliyor!

Göcek Nerede?

Göcek'in nerede, hangi ilde olduğuna ve Göcek'e nasıl gidildiğine dair tüm soruların cevaplarını bu başlık altında bulabilirsiniz.

Göcek Nereye Bağlı?

Fethiye Körfezi'nin en korunaklı limanlarından biri olarak bilinen Göcek, Muğla iline bağlı olup Fethiye ilçesinde yer alır.

Göcek'e Nasıl Gidilir?

Dalaman ile Fethiye arasında yer alan Göcek beldesine ulaşım eskisine nazaran artık çok kolay! Deniz, hava veya kara yoluyla ulaşım sağlamanız mümkün.

  • Özel aracınız ile seyahat edecekseniz İstanbul'dan yaklaşık 8-9 saatte Osmangazi Köprüsü üzerinden İzmir yoluna bağlanabilir ve Göcek'e ulaşabilirsiniz.
  • Ankara tarafından ise Aydın-Muğla yolu üzerinden 9-9,5 saatte Göcek'e ulaşabilirsiniz.
  • Otobüs ile seyahat etmeyi tercih ediyorsanız bulunduğunuz şehirden Fethiye'ye giden bir otobüse binip Fethiye otogarında inebilir ve ardından Göcek minibüslerini kullanabilirsiniz.
  • Uçak ile seyahat etmeyi tercih ediyorsanız bulunduğunuz şehirden Dalaman Havalimanı'na giden bir uçağa binebilir, havalimanından Göcek'e giden taksi ve HAVAŞ araçlarını kullanarak Göcek'e ulaşabilirsiniz.
  • Göcek'e deniz üzerinden ulaşmak isterseniz kıyı şeridinde bulunan 6 marinadan herhangi birine özel deniz aracınız ile ulaşabilirsiniz.

Göcek'te Nerede Kalınır?

Göcek'teki tesisler, 5 yıldızlı otellerden butik otellere varan alternatifleriyle bütçenize ve önceliklerinize göre seçim yapabileceğiniz konaklama seçeneği sunuyor. Keyifli ve konforlu bir şekilde tatil yapmak isteyen kalabalık aile ve arkadaş grupları için Göcek apart otelleri de mevcut. Günlük otel fiyatları 150 ile 1000 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

Geniş fiyat aralığına sahip seçenekler arasından bütçenize uygun bir yer bulabilirsiniz. Otel haricinde internet üzerinden Göcek pansiyon ve Göcek butik oteller olarak arama yaparak farklı konaklama seçeneklerine de ulaşabilirsiniz. Ayrıca doğayla iç içe bir konaklama yapmak isterseniz ücretli ve ücretsiz birçok kamp alanı bulunan Göcek'te kamp yapabilirsiniz.

Göcek Koyları Nerede?

Yeşilin ve mavinin iç içe geçtiği, muazzam güzelliğe sahip ve huzur vadeden her bir köşesiyle her yıl binlerce misafiri ağırlayan Göcek'e yolunuz düşerse koylarına uğramadan dönmemelisiniz. Birden fazla koya sahip olan Göcek kendine hayran bırakmayı başarıyor.

  • Sarsala Koyu, Dalaman'a 15 kilometre uzaklıkta yer alıyor.
  • Kille Koyu, Göcek-Dalaman yolu üzerinde 13. kilometredeki sapaktan girdikten sonra 7 kilometre süren toprak yolu aşar aşmaz karşınıza çıkıyor.
  • Kleopatra (Hamam), Sıralıbük, Tersane, Akvaryum, Domuz, Merdivenli Koyuna yalnızca deniz yolu ile ulaşım sağlayabilirsiniz.
  • Cennet Koyuna sadece deniz yolu ve yürüyerek ulaşım sağlayabilirsiniz.
  • Günlüklü Koyu, Göcek'e 15 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Göcek'te Denize Nerede Girilir?

Göcek'te denize girmek istediğinizde büyük otellerde kaldığınız takdirde otellerin özel plajlarından yararlanabilirsiniz. Halka açık bir plaj arıyorsanız İnlice, Sarsala, İztuzu, Günlüklü, Göcek Adası, Katrancı Koyu Tabiat Parkı, Ölüdeniz, Sarıgerme plajlarını tercih edebilirsiniz. Birçoğu araba mesafesinde olan istediğiniz plajlara özel aracınız ile rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Göcek Ne Yapılır?

Şehir yaşantısından uzaklaşmak istediğinizde Muğla'nın sakin ve huzurlu beldesi Göcek'te birbirinden güzel koylarda denize girebilir, doğa yürüyüşleri yapabilir, tekne turlarına çıkabilirsiniz.

Göcek Tekne Turu

Göcek'te keyifle vakit geçirmek, yeşile ve maviye bir arada doymak isterseniz tekne turlarına katılabilirsiniz. Günübirlik tekne turlarının rotaları değişiklik gösterebiliyor. Koyları gezen tekne turları, Kleopatra Hamam Koyu, Akvaryum Koyu, Bedri Rahmi Koyu, Yassıca Adaları, Yavansu Koyu ve Göbün Kuyu'na uğruyor.

Göcek Marina

Göcek, yat turizminin kalbi olduğu için zamanla marinacılık sektöründe gelişme göstermiş. Dünya standartlarında 6 adet marinaya sahip olan Göcek'in marinalarından 4 tanesi merkezde 2 tanesiyse Büngüş Koyunda yer alıyor.

Göcek Kiralık Villa

Doğayla iç içe olmasıyla anılan Göcek beldesinde konaklamak için deniz/orman manzaralı, denize sıfır, Göcek merkezinde ya da merkezden uzak özelliklerinde kiralık villalar, kalacak olan misafirlere dayalı döşeli olarak teslim ediliyor. Ev konforunda bir tatil geçirmek isterseniz Göcek'teki kiralık villalara internet üzerinden göz atabilirsiniz.

Göcek Fethiye Arası Kaç Kilometre?

Fethiye ile Göcek arası kuş uçuşu olarak 20, kara yolu ile 26,7 kilometredir.

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