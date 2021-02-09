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Göğüs ucu gündem olan Songül Karlı inadına paylaştı

09.02.2021 14:10 | Son Güncelleme:
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Göğüs ucu gündem olan Songül Karlı inadına paylaştı

Son günlerde sık sık magazin gündemine yer almaya başlayan şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, spor yaparken verdiği pozlarla adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Karlı'nın göğüs ucu gündem olunca ünlü isim inadına aynı pozu paylaştı. Songül Karlı kaç yaşında o pozdan sonra merak konusu oldu.

Eski eşi tarafından hem psikolojik hem de fiziksel şiddet gördüğünü açıklayan 47 yaşındaki türkücü Songül Karlı, yaşadığı zor günleri geride bırakmaya kararlı. Türk Halk Müziği'nin sevilen isimlerinden Karlı, geçtiğimiz günlerde mini etekli pozu ile bir anlamda "Yıkılmadım, ayaktayım" mesajı vererek, uzun süre konuşulmuştu.

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Ünlü şarkıcı ve sunucu, koronavirüs salgını nedeniyle devam eden pandemi sürecinde kendini spora verdi ve yaza bomba bir giriş yapmak için ter döküyor. Evde pilates yapan ve ağırlık çalışan Songül Karlı, spor sırasında çekilen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunarak, magazin gündemine geliyor.

Songül Karlı'nın göğüs ucu belli olunca... Sosyal medyayı salladıSongül Karlı'nın göğüs ucu belli olunca... Sosyal medyayı salladı

Karlı son olarak sütyensiz spor pozlarıyal dikkat çekti. Göğüs ucunun belli olması sonrası gündem olan Karlı inadına bir kez daha aynı pozu paylaştı. Gülücük emojisi ve "Ne kadar sorun yaptınız alın o zaman" mesajı ile Instagram hesabından bir pozunu yayınlayan Karlı, böylece frikik iddialarına yanıt vermiş oldu.

SONGÜL KARLI KAÇ YAŞINDA?

Sık sık cesur pozlarıyla gündem olan Songül Karlı kaç yaşında merak ediliyor. Songül Karlı 47 yaşında ve bir oğlu var.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Matkap ucu gibi
var ki gösteriyor sana yakışıyor Songül

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