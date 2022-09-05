"Göğüslerim hayatımın yatırımı" demişti! İrem Derici'nin beyaz transparan pantolonu olay oldu

İrem Derici sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Son olarak yine estetikleriyle ilgili itirafta bulunan Derici göğüslerini çok sevdiğini söylemişti.

Şarkıcı Derici İbrahim Selim'e yaptığı açıklamada "Memelerimi çok seviyorum çünkü gerçek değil. Hayatımın yatırımıdır yani ben yaptırdığım dönem Euro-dolar böyle değildi. 4 bin Euro'ya yaptırdım ben bunları satsam hepimiz köşeyi döneriz. Ve güzel yapıldı yurt dışında tanıştığım insanlar hiç anlamıyor. Bayılıyorum memelerime" demişti.

İREM DERİCİ DEKOLTEDEN VAZGEÇMEDİ

Derici geçtiğimiz gün de tarzıyla dikkat çekti. Beyaz transparan pantolon giyen İrem Derici hayranlarından tam not aldı. Derici, kıyafetinin cesur olmasını ise "Merak etme aşkım pantolon giydim" diyerek ti'ye aldı.

İrem Derici pantolonunu ise dekoltesi bol bir büstiyerle tamamladı.



