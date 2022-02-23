Göğüslerini iple bağladığı pozu olay olmuştu! Kısmetse Olur'un Sibel'inin mesleği bakın neymiş

Bir zamanların oldukça izlenen ve tartışılan yarışma programlarından olan Kısmetse Olur evinin gözde gelin adaylarından biri de Sibel Akbulut'tu. Kısmetse Olur evindeki Gökhan Sara ile yaşadığı ilişkisiyle akıllara kazınan Sibel Akbulut en son göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti.

SİBEL AKBULUT'UN MESLEĞİ BAKIN NEYMİŞ

Evlendirme programıyla tanınan Sibel Akbulut'un yarışmadan çekilme kararı duyanları şaşırtmıştı. Instagram'da aktif olan Akbulut'un, göğüslerini iple bağladığı fotoğraflar beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Dekolteli pozlar takipçilerden, "Kraliçe gibisin", "Bebek gibi", "Süpersin" tarzında çok sayıda yorum aldı.

Öte yandan Sibel Akbulut Kısmetse Olur evindeyken, aldığı en büyük hediyenin araba olduğunu söylemişti ve bu ifadeler diğer gelin adayları tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştı.

Instagram'da 207 bin takipçisi bulunan Sibel Akbulut Bana Her Şey Yakışır adlı moda yarışmasına da katılmış.

Yönetici asistanlığı da yapan Akbulut maço olan erkeklerden hoşlandığını söyledi.





