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Göğüslerini iple bağladığı pozu olay olmuştu! Kısmetse Olur'un Sibel'inin mesleği bakın neymiş

23.02.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve bir dönem oldukça izlenen Kısmetse Olur yarışmasıyla adını duyuran Sibel Akbulut şimdilerde Instagram pozlarıyla sık sık konuşuluyor. Göğüs dekolteli pozlarıyla beğeni yağmuruna tutulan Akbulut bakın hangi işi yapmış...

Göğüslerini iple bağladığı pozu olay olmuştu! Kısmetse Olur'un Sibel'inin mesleği bakın neymiş

Bir zamanların oldukça izlenen ve tartışılan yarışma programlarından olan Kısmetse Olur evinin gözde gelin adaylarından biri de Sibel Akbulut'tu. Kısmetse Olur evindeki Gökhan Sara ile yaşadığı ilişkisiyle akıllara kazınan Sibel Akbulut en son göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti.

SİBEL AKBULUT'UN MESLEĞİ BAKIN NEYMİŞ

Evlendirme programıyla tanınan Sibel Akbulut'un yarışmadan çekilme kararı duyanları şaşırtmıştı. Instagram'da aktif olan Akbulut'un, göğüslerini iple bağladığı fotoğraflar beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Göğüslerini iple bağladığı pozu olay olmuştu! Kısmetse Olur'un Sibel'inin mesleği bakın neymiş

Dekolteli pozlar takipçilerden, "Kraliçe gibisin", "Bebek gibi", "Süpersin" tarzında çok sayıda yorum aldı.

Göğüslerini iple bağladığı pozu olay olmuştu! Kısmetse Olur'un Sibel'inin mesleği bakın neymiş

Öte yandan Sibel Akbulut Kısmetse Olur evindeyken, aldığı en büyük hediyenin araba olduğunu söylemişti ve bu ifadeler diğer gelin adayları tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştı.

Göğüslerini iple bağladığı pozu olay olmuştu! Kısmetse Olur'un Sibel'inin mesleği bakın neymiş

Instagram'da 207 bin takipçisi bulunan Sibel Akbulut Bana Her Şey Yakışır adlı moda yarışmasına da katılmış.

Göğüslerini iple bağladığı pozu olay olmuştu! Kısmetse Olur'un Sibel'inin mesleği bakın neymiş

Yönetici asistanlığı da yapan Akbulut maço olan erkeklerden hoşlandığını söyledi.

Göğüslerini iple bağladığı pozu olay olmuştu! Kısmetse Olur'un Sibel'inin mesleği bakın neymiş

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